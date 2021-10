La barre de son LG SP9YA incorpore une clé Chromecast qui la rend visible pour toute application musicale comportant cette fonction. Elle peut être appariée à Alexa et apparaît dans le menu AirPlay des appareils mobiles Apple.

À part son prix élevé et quelques tracas à l’installation, on ne trouve pas grand-chose à reprocher à la barre de son LG SP9YA. Avec ses 520 watts, ses sept haut-parleurs et son caisson d’extrêmes graves, elle est aussi compétente pour rehausser la qualité sonore de votre télé que pour écouter de la musique, avec à peu près toutes les méthodes de connexion existantes en 2021.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

La partie principale de la « barre de son LG SP9YA avec Meridian », de son nom complet, c’est une longue barre de 122 cm sur 5,8 cm de hauteur, avec un petit écran à diodes à l’avant et sept boutons tactiles sur le dessus. Sa hauteur est suffisamment réduite pour pouvoir être placée devant une télé légèrement surélevée sur son socle, sans cacher une partie de l’image. Elle peut aussi être accrochée au mur avec deux pièces métalliques fournies.

Dans cette barre, c’est la fête des composantes, avec sept haut-parleurs sur le devant, les côtés et le dessus totalisant 300 watts. On ajoute à cette fanfare un caisson d’extrêmes graves de 220 watts sans fil, qui se connecte à la barre dès que les deux appareils ont été alimentés.

On commence l’expérience en téléchargeant l’application LG Sound Bar qui nous permet d’effectuer une calibration du son adaptée à la pièce. On a ensuite le choix entre plusieurs branchements à la télévision : HDMI, sortie optique ou Bluetooth. Les deux câbles nécessaires sont fournis.

Le son livré est tout simplement magnifique. Bien équilibré, avec des basses profondes sans être envahissantes, et jamais criard, même à très fort volume.

Le haut-parleur central de 40 watts est réservé à la voix humaine et rend les dialogues limpides. Le caisson d’extrêmes graves discrètement placé à côté du fauteuil nous fait ressentir les moindres soubresauts et ajoute énormément à l’image sonore. Nous qui trouvions le son des haut-parleurs internes de notre téléviseur satisfaisant devons convenir qu’on passe dans une tout autre ligue avec cette barre de son.

Mais ce serait du gaspillage de ne réserver cette barre de son qu’à l’écoute de la télévision. D’abord, elle incorpore une clé Chromecast qui la rend visible pour toute application musicale comportant cette fonction. En l’appariant avec Alexa, elle devient un des haut-parleurs sur lesquels on peut faire jouer la musique. Pour les appareils iOS, elle apparaît dans le menu AirPlay.

Et si tout cela ne suffit pas, on peut tout simplement la connecter en Bluetooth. Une télécommande permet le contrôle du volume, le passage en mode Optique, HDMI, WiFi ou Bluetooth. Un égaliseur propose une dizaine de préréglages, notamment pour les films, la musique, les sports ou les jeux vidéo. On peut également jouer, sur une échelle de 1 à 6, avec la puissance du caisson d’extrêmes graves. Ces réglages peuvent également être faits avec les boutons tactiles sur le dessus de la barre.

Pour la musique comme pour les films, la SP9YA accepte le son haute résolution à 24 bits/192 kHz et les technologies Dolby Atmos MD et DTS:X. Les connaisseurs apprécieront.

Pour une immersion encore plus complète, on peut ajouter à l’ensemble deux haut-parleurs LG SPK8 avec leur récepteur sans fil. Nous ne les avions pas sous la main.

On aime moins

Pour la configuration des fonctions Wi-Fi (AirPlay et Google Cast, essentiellement), le manuel nous renvoie au téléchargement d’une application qui n’existe tout simplement pas, LG Wi-Fi Speaker. Nous nous sommes finalement débrouillé avec une autre application, LG Sound Bar. Personne chez LG n’a pu nous expliquer cette anomalie.

À 1299,99 $, cette barre de son et son caisson coûtent cher. Au moment d’écrire ces lignes, on les retrouvait avec un rabais de 400 $ qui rendait l’achat nettement plus intéressant. Mais ce rabais aura vraisemblablement disparu entre-temps. Et si vous leur ajoutez les haut-parleurs arrière SPK8, la facture grimpe de 389 $.

On achète ?

Si vous trouvez le son de votre télé médiocre ou que vous voulez en plus vous procurer un bon système audio, la barre de son SP9YA est un produit remarquable. Sa polyvalence et la qualité de la reproduction sonore sont impressionnantes.

Mais il faut y mettre le prix. D’autres barres de son aux alentours de 500 $ peuvent enrichir votre expérience télévisuelle, mais n’auront pas autant de fonctions ni un son aussi précis. Quant aux mélomanes ou ceux qui ont construit leur propre salle de cinéma maison, ils viseront beaucoup plus haut... et beaucoup plus coûteux.