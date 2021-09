(New York) Sony, qui commercialise la console de jeux vidéo PlayStation 5, a annoncé jeudi le rachat du studio américain Bluepoint Games, derrière les reprises ou remasterings de titres comme Demon’s Souls, Shadow of the Colossus et Uncharted : The Nathan Drake Collection.

Agence France-Presse

Le montant de la transaction n’a pas été communiqué par la marque japonaise.

Basé à Austin, au Texas, et fondé en 2006, Bluepoint s’est spécialisé dans l’adaptation de superproductions sorties sur d’anciennes consoles.

Sa reprise du jeu d’action-RPG Demon’s Souls, initialement conçu pour la PlayStation 3, a été lancée en même temps que la commercialisation de la PS5 en novembre dernier et s’est vendue à 1,4 million d’exemplaires, selon Sony.

Mais BluePoint affirme ne pas vouloir se contenter de reprendre des succès passés et indique, sur son site, que son « projet le plus récent est le plus ambitieux de notre histoire », sans fournir d’avantage de détails.

Sony a multiplié les acquisitions de studios de jeux vidéo depuis plusieurs mois : après le développeur finlandais Housemarque, à l’origine de Returnal, en juin, l’entreprise a racheté le Britannique Firesprite, derrière The Playroom, début septembre.

Ces renforts pourraient permettre au géant nippon d’accélérer la cadence des sorties de titres exclusifs à la PS5 pour maintenir à distance sa plus grande rivale, la Xbox Series X/S de Microsoft.

Selon le site spécialisé VGChartz, 11,25 millions de PS5 avaient été vendues fin août contre 6,03 de Xbox Series X/S.