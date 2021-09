Drone volant ou robot sur roulettes qui sillonnent la maison, bracelet d’activité physique avec écran, thermostat intelligent à bas prix, Echo Show doté d’un écran de 15,6 pouces : Amazon a ouvert les vannes ce mardi lors de sa présentation annuelle de nouveaux produits.

Karim Benessaieh La Presse

Le géant mondial du commerce électronique souhaite de toute évidence reproduire le succès inattendu et fulgurant de son haut-parleur intelligent Echo, qui a inauguré en 2014 toute une industrie. Son premier candidat a été fignolé depuis quatre ans et sera prêt en 2021. Baptisé « Astro », il s’agit essentiellement d’un écran monté sur roulettes, doté de caméras et même d’un périscope télescopique qui lui permet de voir plus haut.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON En plus de sa caméra principale, Astro dispose d’un périscope télescopique qui lui permet de voir plus haut.

Astro, comme on l’a présenté, se repère dans la maison, identifie les objets, les animaux domestiques et les personnes et retransmet ce qu’il voit à un appareil mobile. Son écran peut afficher des informations contextuelles ou simplement montrer une expression, comme un sourire ou un clin d’œil. On a pris soin de préciser qu’il peut être mis en mode silencieux ou se voir interdire de filmer dans certaines pièces.

Annoncé au prix de 999,99 $ US, il ne pourra être acheté que sur invitation et devrait être livré « plus tard cette année » aux États-Unis. Aucune date de lancement au Canada n’a été précisée.

Caméra volante

La « Ring Always Home Cam » reprend un peu le même principe de surveillance de la maison, mais en survolant les pièces. Ce petit drone se recharge dans son étui et peut s’envoler sur commande, à partir d’un appareil mobile, pour effectuer une tournée ou aller directement à des endroits préprogrammés. Annoncée l’an dernier, elle n’est toujours pas disponible sur le marché. Elle sera mise en vente « bientôt » à un prix qui n’a pas été dévoilé et encore une fois, sur invitation.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON La « Ring Always Home Cam » est un petit drone se recharge dans son étui et peut s’envoler sur commande,

Toujours dans le registre des surprises, on a présenté un produit destiné aux enfants, Amazon Glow. De la taille d’un gros téléphone avec un écran de 8 pouces, cet appareil est essentiellement destiné aux téléconférences, mais il interagit avec une plaquette tactile de 19 pouces devant lui. Il peut y projeter des images et dispose d’un capteur de mouvements qui permet par exemple à un enfant de faire un casse-tête virtuel. Il sera disponible dans les prochaines semaines aux États-Unis au prix de 249,99 $ US.

Thermostat et écran

Dans un registre plus classique, Amazon a annoncé son premier thermostat intelligent, conçu en partenariat avec Honeywell, qui sera vendu 59,99 $ US, soit « la moitié du prix moyen des thermostats intelligents disponibles sur Amazon », a-t-on précisé.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON Amazon a annoncé son premier thermostat intelligent, conçu en partenariat avec Honeywell, qui sera vendu 59,99 $ US, soit « la moitié du prix moyen des thermostats intelligents disponibles sur Amazon », a-t-on précisé.

On a également présenté l’Echo Show 15, cet hybride entre la tablette et le haut-parleur intelligent, qui sera équipé d’un écran plus grand, soit 15,6 pouces. Il pourra être accroché directement un mur ou installé sur un support et offrira plus de personnalisation que jamais, avec des « widgets » et une nouvelle interface affichant plus d’informations. Il sera disponible plus tard cette année au coût de 329,99 $ CAN. De tous les produits présentés, c’est le seul dont la disponibilité au Canada a été confirmée pour cet automne.

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON À la différence des Echo Show classique, l’Echo Show 15 peut s’installer sans support, directement au mur, et a un écran plus grand, soit 15,6 pouces.

Un an après avoir lancé son bracelet d’activité physique Halo, Amazon lui ajoute un écran. Ses capteurs lui permettent d’enregistrer la température de la peau, l’oxygène sanguin et la fréquence cardiaque. Il sera disponible avant les Fêtes au coût de 79,99 $ US.