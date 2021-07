L’Axon 30 Ultra 5G, de ZTE, comporte trois appareils photo de 64 mégapixels à l’arrière, dont un ultra grand-angle de 120 degrés, et un téléobjectif plus modeste de 8 mégapixels.

Écran d’une qualité époustouflante, processeur ultrarapide, appareils photo de 64 mégapixels, composants dignes des téléphones haut de gamme, belle interface épurée… On a l’impression de rêver quand on voit le prix de vente du ZTE Axon 30 Ultra 5G, soit 749 $ US, ou 932 $ CAN. Mais le traitement moyen des photos et quelques petits défauts nous ramènent un peu sur terre.

On aime

Encore peu connu au Canada, le fabricant chinois Zhongxing Telecommunication Equipment (ZTE), comme ses compatriotes OnePlus et TCL, veut exploiter le créneau des téléphones milieu de gamme pour s’exporter hors d’Asie. Son dernier produit lancé en mai dernier, l’Axon 30 Ultra 5G, a tout pour brasser les cartes.

On a affaire ici à un téléphone Android vendu moins de 1000 $ au Canada qui ressemble à s’y méprendre, en design comme en composants, à des appareils vendus bien plus cher par Samsung ou Huawei. Commençons par son écran OLED de 6,67 po, aux couleurs et à la brillance remarquables, au taux de rafraîchissement adaptable qui peut atteindre un sommet de 144 Hz, une première à notre connaissance.

Il est beau, ce téléphone, tout en courbes à l’avant, mince de 8 mm pour un poids minime de 188 g avec une coque arrière en alliage d’aluminium. À l’intérieur, pourtant, c’est du lourd, avec un processeur Snapdragon 888 5G octocœur atteignant 2,84 GHz, celui qu’on a retenu pour les Galaxy S21 et les OnePlus 9 Pro. Le modèle qu’on a testé compte 8 Go de RAM pour 128 Go de stockage.

La pile de 4600 mAh accepte la recharge rapide à 65 W, pour laquelle on a même ajouté un chargeur adapté dans la boîte.

Toute cette quincaillerie est nécessaire pour utiliser l’autre ajout étonnant à l’Axon 30 Ultra 5G, soit trois appareils photo de 64 mégapixels à l’arrière, dont un ultra grand-angle de 120 degrés. L’objectif standard, appelé ici « caméra portrait », a une longueur focale équivalente à 35 mm, une rareté dans un téléphone. On dispose en outre d’un téléobjectif plus modeste de 8 mégapixels offrant un zoom optique x5.

On reviendra plus loin sur la qualité des photos obtenues avec cet attirail. Possibilité spectaculaire, on peut filmer en utilisant trois caméras à l’arrière simultanément, qui donneront chacune une vidéo distincte.

Notre test incontournable avec Geekbench 5 en dit long.

À l’évidence, l’Axon 30 Ultra 5G arrive à concurrencer des téléphones bien plus coûteux, surtout en ce qui concerne le traitement graphique et la gestion de la vidéo.

On aime moins

On est étonné, avec le nombre d’appareils haute définition à l’arrière, que les photos de l’Axon 30 Ultra 5G ne se démarquent pas vraiment. D’abord, oubliez toute comparaison avec notre iPhone 12 Pro Max : le ZTE a tendance à donner des couleurs trop chaudes, à affadir ou rendre violet le ciel bleu et à mettre à certaines occasions trop de jaune. Il a également été légèrement surclassé par un Galaxy A52 (659,99 $), mais était meilleur qu’un TCL 20 Pro (844 $, une critique à venir).

Bref, un appareil photo honnête mais qui ne se compare pas aux meilleurs.

Il y a deux éléments sur lesquels on doit souvent faire une croix à ce prix : la recharge magnétique Qi et la protection IP67 contre l’eau et la poussière.

Un fabricant peu connu comme ZTE au Canada, ça amène des éléments irritants. Nous n’avons trouvé aucun fournisseur de service qui l’offrait subventionné avec un forfait, de sorte qu’il faut payer le plein prix directement sur le site de ZTE. La disponibilité des informations est minimale, avec notamment des liens en français et un domaine ztecanada.com périmés. On s’inquiète un peu de ce qu’est le service à la clientèle au Québec.

On achète ?

Le rapport qualité-prix offert par l’Axon 30 Ultra 5G est dur à battre. Si vous cherchez un téléphone Android sous les 1000 $, il fait partie du peloton de tête, avec les modèles intermédiaires de OnePlus et de Samsung.

Mais il faut faire quelques concessions à ce prix, notamment sur la qualité des photos et l’absence de certaines fonctions.