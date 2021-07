Techno

Fire HD 10

Pas chère, mais vaillante

Difficile de trouver une tablette à 200 $ aussi compétente que la nouvelle Fire HD 10 d’Amazon. Dotée d’un écran et d’un processeur améliorés, d’une meilleure autonomie et plus légère, elle fait tout honnêtement. Et on peut même la sortir de son environnement très centré sur Amazon avec un peu de savoir-faire.