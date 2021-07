La Fire HD 10 vient avec un système d’exploitation développé par Amazon, Fire OS 7, lui-même basé sur Android 9. On y trouve par défaut une panoplie d’applications liées au géant du commerce électronique, sa boutique, Prime Video, Amazon Music, Kindle, Audible, Photos et Alexa.

Difficile de trouver une tablette à 200 $ aussi compétente que la nouvelle Fire HD 10 d’Amazon. Dotée d’un écran et d’un processeur améliorés, d’une meilleure autonomie et plus légère, elle fait tout honnêtement. Et on peut même la sortir de son environnement très centré sur Amazon avec un peu de savoir-faire.

Karim Benessaieh La Presse

On aime

On ne s’attend pas à grand-chose en principe d’une tablette vendue 199,99 $, comme l’est la Fire HD 10 sortie au printemps 2021. Eh bien, on a tort. Pour sa 11e version, Amazon a conservé les deux principes de base, bas prix et écosystème maison, tout en offrant une tablette étonnamment puissante.

On le sent au premier contact, le processeur octocœur de 2 GHz auquel on a donné 3 Go de mémoire vive, 1 Go de plus que la version précédente, est efficace. On ne la comparera pas aux derniers iPad 8 ou Galaxy Tab S7, de trois à cinq fois plus coûteux, mais la Fire HD 10 répond bien, avec des délais acceptables pour ouvrir les applications, lancer des films sur Netflix ou Prime, gérer son courriel et même faire des vidéoconférences sans anicroche.

Il faut préciser que son écran de 10,1 po a une qualité remarquable, du jamais vu dans cette gamme de prix, 1080p avec une densité de 224 ppp et 10 % plus de brillance que le modèle précédent, qui offrait déjà 403 nits. L’iPad 8, en comparaison, offre une densité de 264 ppi et 500 nits.

Pour avoir une évaluation objective, nous avons soumis la tablette Amazon aux tests de performance Geekbench 5. En gros, la performance du processeur octocœur de la Fire HD 10 se rapproche de celle de l’iPad 6 sorti en 2018. Son traitement graphique, par contre, est battu à plates coutures et se rapprocherait de celui d’un iPad Air 2 sorti en 2016, un ancêtre, quoi.

Les caméras, de 5 Mpx à l’arrière et de 2 Mpx à l’avant, sont capables d’enregistrer de la vidéo à 720p. Vous ne gagnerez pas de prix avec ces vidéos, mais elles n’ont pas de défaut majeur, avec des couleurs fidèles et une gestion acceptable des contrastes.

Assez parlé quincaillerie, voyons l’aspect logiciel. La Fire HD 10 vient avec un système d’exploitation développé par Amazon, Fire OS 7, lui-même basé sur Android 9. On y trouve par défaut une panoplie d’applications liées au géant du commerce électronique, sa boutique, Prime Video, Amazon Music, Kindle, Audible, Photos et Alexa.

On a en outre accès à la boutique d’applications d’Amazon, App Store, qui compte quelque 700 000 applications au dernier décompte. On est loin des 3 millions d’applications du Google Play Store, mais les plus populaires, Netflix, Outlook, Zoom et Spotify notamment, y sont. Mais pas YouTube, LinkedIn ou La Presse+.

L’an dernier, pour la critique de la Fire HD 8, nous avions trouvé cette limite irritante. Un gentil lecteur nous a alors informés qu’il était possible, en moins de 10 minutes, d’installer le Google Play Store sur une Fire HD. Ce que nous avons fait sans problème, en une demi-douzaine d’étapes fort bien résumées sur le site d’Android Police (malheureusement en anglais).

Et on se retrouve ainsi avec une tablette Android de qualité à bas prix qui a accès à toutes les applications, même hors Amazon.

Soulignons que l’autonomie est d’environ 12 h, pour une utilisation modérée. Le modèle testé avait 32 Go de stockage, lequel peut être étendu à 1 To avec une carte microSD. On a par ailleurs conservé la prise 3,5 mm et, évidemment, la prise USB-C introduite l’an dernier.

On aime moins

On convient que certains acheteurs seront rebutés par le bricolage nécessaire pour installer le Google Play Store. Ils seront alors coincés avec l’App Store bien plus mince d’Amazon qui les fera rager, surtout pour des besoins très précis comme les petites applications accompagnant des produits domotiques ou des appareils électroniques.

Pour l’authentification, la Fire HD 10 n’a ni lecteur d’empreintes digitales ni reconnaissance faciale. Juste le bon vieux NIP.

On achète ?

Pour un utilisateur qui veut une tablette de base, bien conçue et plutôt performante à ce prix, la Fire HD 10 édition 2021 est un excellent choix. Si vous êtes déjà un adepte de l’écosystème d’Amazon, ses films, ses livres audio et numériques et utilisez Alexa, vous allez vous sentir comme chez vous.

Si vous en voulez plus, assurez-vous que vous serez capable d’aller chercher les applis absentes de l’App Store d’Amazon. Et si vous voulez vraiment de la performance plus impressionnante et êtes prêt à payer beaucoup plus cher, et si vous préférez l’écosystème Apple, la Fire HD 10 n’est pas pour vous.