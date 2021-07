Un des avantages que nous accordions depuis des années aux liseuses Kobo, c’est leur capacité à afficher les livres empruntés à la bibliothèque.

Karim Benessaieh La Presse

Ce n’est plus tout à fait vrai depuis un an, ont signalé de nombreux lecteurs. C’est que la version 4.5 d’Adobe Digital Editions, le logiciel utilisé par les bibliothèques au Québec, refuse les liseuses Kobo. Une solution populaire que nous ne pouvons évidemment pas encourager, c’est de briser la protection DRM avec un des nombreux logiciels offerts sur le web. La seule solution légale, c’est de revenir à la version 3 d’Adobe Digital Editions, ce qui n’est possible que sous Windows, les Mac récents refusant cette version. Nous l’avons fait avec succès, mais l’opération est loin d’être simple.

iOS 15

SAISIE D’ÉCRAN LA PRESSE La traduction de texte dans les photos qu’offre le tout nouvel iOS 15 n’est pas du tout au point. La version grand public est prévue à l’automne.

La version d’essai du nouveau système d’exploitation des iPhone, iOS 15, est offerte depuis la fin de juin, avec ses 251 nouveautés bien comptées. La plus intéressante, c’est qu’on peut maintenant envoyer un lien web pour inviter quiconque, même sur Windows et Android, à participer à un appel vidéo Facetime. Et ça fonctionne rondement, nous l’avons testé avec Windows sans aucun bogue. Pas moyen, par contre, de partager une vidéo entre les deux appareils comme promis, sans doute une limite de la version bêta. Et si on apprécie beaucoup la nouvelle fonction Enregistrer l’activité des applications, la traduction de texte dans les photos n’est pas du tout au point. La version grand public est prévue à l’automne.

Twitter

GRAPHIQUE FOURNI PAR TOP DOLLAR Le roi de Twitter, avec des revenus estimés à près de 14 millions US depuis 2009 : l’humoriste et acteur américain Kevin Hart, qui compte 36,6 millions d’abonnés.

Les vlogueurs sur YouTube et Twitch peuvent gagner gros, on le savait, mais on connaît un peu moins les revenus des vedettes de Twitter. Un site spécialisé, Top Dollar, a tenté l’exercice en calculant les publicités associées à leur compte. Le roi de Twitter, avec des revenus estimés à près de 14 millions US depuis 2009 : l’humoriste et acteur américain Kevin Hart, qui compte 36,6 millions d’abonnés. On trouve ensuite la chanteuse Demi Lovato (10,1 millions US) et l’incontournable Kim Kardashian (6,9 millions US). Chez les joueurs vidéo, c’est Imane Anys, connue sous le nom de pokimane, qui remporte la palme avec près de 4 millions US. Le premier sportif est le Brésilien Kaká : 5 millions US depuis 2009.