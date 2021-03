Six semaines après que Google ait fait une croix sur son studio de jeu vidéo à Montréal, un autre géant techno américain, Amazon, vient s’y installer. Le numéro un mondial du commerce électronique annonce ce mardi que la métropole québécoise accueillera son quatrième studio, après ceux de Seattle, Orange County et San Diego, qui se consacrera à « la création d’une toute nouvelle marque de jeu AAA ».

Karim Benessaieh

La Presse

IMAGE FOURNIE PAR AMAZON GAMES Le logo du nouveau studio montréalais d'Amazon.

Aucun détail n’a été dévoilé sur cette marque, qui est simplement décrite comme « un jeu multijoueur basé sur une nouvelle propriété intellectuelle ». Aucune entrevue n’a été accordée pour ce lancement.

Le cœur de cette nouvelle équipe est constitué de quatre anciens d’Ubisoft Montréal, Luc Bouchard, Xavier Marquis, Alexandre Remy et Romain Rimokh. Ils ont tous travaillé sur Rainbow Six Siege, un jeu de tir multijoueur à la première personne dans lequel deux équipes de cinq joueurs s’affrontent en plusieurs missions. Ubisoft mise énormément sur ce jeu qui compte 70 millions de joueurs et pour lequel une ligue de sport électronique a été mise sur pied.

PHOTO EXTRAITE DU SITE STORE. UBI. COM Les quatre principaux responsables du nouveau studio montréalais d’Amazon ont travaillé sur Rainbow Six Siege, un jeu de tir multijoueur à la première personne produit par Ubisoft qui compte 70 millions de joueurs.

« Nous sommes excités de repartir sur une page blanche et profiter de toute la liberté que nous offre Amazon pour créer une expérience unique, a déclaré par communiqué Xavier Marquis, directeur créatif. Dès nos premières discussions, nous avons été sensibles à leur vision stratégique long terme, ainsi que l’étendue de leur expertise technique. »

« Recruter les plus grands talents »

Amazon a annoncé ses ambitions en jeu vidéo en septembre 2020 avec la plateforme infonuagique Luna, disponible en accès sur invitation aux États-Unis depuis octobre au prix de 5,99 $ US par mois. Il utilise le service infonuagique d’Amazon, AWS, est disponible sur PC, Mac, iPhone, iPad et certains appareils mobiles Android, et offre à l’heure actuelle une cinquantaine de jeux.

Dans son communiqué publié ce mardi, Amazon annonce vouloir « développer des jeux qui offrent de nouvelles expériences de jeu audacieuses et qui favorisent la communauté à l’intérieur et à l’extérieur des jeux. » On présente comme exemple de jeu développé à l’interne MMO New World, dont la sortie est prévue en août 2021, « et plusieurs autres jeux qui n’ont pas encore été annoncés et qui sont en cours de développement ». La filiale Amazon Games sera également l’éditeur de jeux développés par d’autres studios, précise-t-on, « y compris un titre à venir développé par Smilegate RPG ».

IMAGE EXTRAITE DU SITE NEWWORLD. COM MMO New World, dont la sortie est prévue en août 2021, est un des jeux conçus par les équipes d’Amazon Games.

Fait à noter, Ubisoft, chez qui Amazon a recruté quatre de ses piliers pour son studio montréalais, est présenté sur le site de Luna comme un partenaire privilégié. On y offre notamment l’abonnement au service Ubisoft+.

« La richesse de la créativité montréalaise sera un atout précieux pour nos équipes de développement et d’édition, a déclaré par communiqué Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games. L’équipe de notre nouveau studio, hautement qualifiée et expérimentée, reflète notre ambition de recruter les plus grands talents pour créer les meilleurs jeux possibles. »

La taille du nouveau studio montréalais n’a pas été précisée. Dans sa section d’offres d’emploi, Amazon Games annonce chercher huit professionnels pour son studio de Montréal.