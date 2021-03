Plutôt que de copier Apple comme l’a fait Huawei, Samsung a opté encore une fois pour la forme « bouton » pour ses Galaxy Buds Pro, qu’on insère dans l’oreille et qui couvrent tout le pavillon. Et ils tiennent plutôt bien.

Annulation du bruit ambiant efficace, son équilibré, nouveau design confortable et configuration ingénieuse : les Galaxy Buds Pro sont probablement ce que Samsung a livré de mieux comme écouteurs. Mais ils boudent les iPhone et leurs contrôles sont trop sensibles.

Karim Benessaieh

La Presse

On aime

Les Galaxy Buds Pro sont ce qu’on appelle des « écouteurs Bluetooth réellement sans fil », deux petits boutons indépendants qu’on se branche dans l’oreille. Et ils ont l’immense avantage de se charger dans leur étui, qui fait ici office de pile qu’on peut brancher avec un câble USB-C. La nouveauté intéressante, c’est qu’on peut également utiliser un chargeur magnétique compatible Qi.

Ils sont magnifiques, ces écouteurs, offerts en trois variantes, dont le Phantom Argent, que nous avons testé, avec un extérieur métallique en forme d’œuf allongé.

À leur pleine charge, les écouteurs vous donneront un maximum de huit heures d’écoute, et l’étui peut les recharger quatre fois. Il s’agit d’un maximum : l’autonomie diminue à cinq heures si on active l’annulation du bruit ambiant, qui est ici particulièrement efficace et améliore la qualité sonore.

Quand on dispose d’un téléphone Samsung, la configuration est d’une efficacité redoutable : ils sont détectés dès qu’on ouvre l’étui et le tout est bouclé en moins de deux minutes.

On peut également les connecter manuellement par Bluetooth avec tout téléphone Android ou iOS. L’application de contrôle Galaxy Wearable n’est toutefois pas offerte pour les iPhone. C’est de bonne guerre, puisqu’il n’existe pas d’application Android pour les AirPods d’Apple.

Voilà pour l’introduction, passons à la qualité sonore. Elle est excellente, surtout pour la clarté des nuances dans la musique, avec des moyennes et hautes fréquences bien scintillantes. Les basses sont bien présentes, elles répondent au moment opportun, mais sont moins enveloppantes que celles qu’offrent les AirPods Pro et les meilleurs modèles de Jabra. Évidemment, faut-il le préciser, aucun des modèles évoqués ici ne peut se comparer à un casque d’écoute haut de gamme, qui a toutefois le défaut de sa grande taille.

Plutôt que de copier Apple comme l’a fait Huawei, Samsung a opté encore une fois pour la forme « bouton », qu’on insère dans l’oreille et qui couvre tout le pavillon. Ils tiennent plutôt bien, quelques joggings nous l’ont confirmé, et on a réduit leur taille pour ne pas avoir l’impression d’avoir les oreilles bouchées sous l’eau.

Parlant d’eau, ces écouteurs ont une résistance testée en laboratoire de IPX7, la meilleure pour des Galaxy Buds, soit une profondeur d’un mètre pendant 30 minutes. C’est suffisant pour les porter sous la pluie et pour supporter la sueur, mais pas conseillé pour la natation ou la douche.

Mais ce sont surtout les petites touches technologiques typiques de Samsung qui sont intéressantes. On contrôle les Galaxy Buds Pro en les tapotant rapidement ou longuement. Pour ceux qui se perdaient dans la douzaine de combinaisons possibles des anciens modèles, on a une bonne nouvelle : il n’y a que trois possibilités avec les tapes courtes. On peut arrêter la musique avec un coup, avancer d’une chanson ou répondre à un appel avec deux et reculer avec trois.

La trouvaille, c’est qu’on peut choisir dans l’application — uniquement Android, on le rappelle — une commande supplémentaire parmi une demi-douzaine de commandes qui seront associées à l’appui long sur les écouteurs. On peut ainsi passer de l’annulation du bruit au son environnant, lancer Spotify ou un assistant vocal, diminuer le volume avec l’écouteur de gauche ou l’augmenter avec celui de droite.

Autre ajout intéressant, on peut activer la fonction Détection de la voix : quand les écouteurs s’aperçoivent que quelqu’un vous parle, le volume de la musique diminue automatiquement.

On aime moins

Un propriétaire d’iPhone peut apparier ces écouteurs en Bluetooth, mais il ne pourra les configurer, notamment pour changer les commandes liées à l’appui long, activer ou désactiver la détection de la voix ou régler l’égalisateur.

La touche des Galaxy Buds Pro est si sensible que nous les avons souvent activés involontairement.

La basse, on l’a mentionné, n’est pas à la hauteur des produits concurrents.

Malgré leur taille réduite, on peut trouver que ces écouteurs ne laissent pas suffisamment passer d’air, la grande force des AirPods.

Au cours de nos conversations téléphoniques, nos interlocuteurs trouvaient notre voix très légèrement étouffée. Le micro, ici, n’est pas d’une qualité époustouflante.

On achète ?

Difficile d’imaginer meilleur produit pour accompagner un téléphone Samsung, offrant une belle combinaison de qualité sonore, de compatibilité totale et de fonctions bien pensées. Pour tout téléphone Android, il s’agit également d’un produit tout à fait recommandable, bien que ses basses soient un peu décevantes.

Pour un iPhone, il vaut mieux s’en tenir aux AirPods.

Galaxy Buds Pro

Fabricant : Samsung

Prix : 264,99 $

Note : 4 sur 5