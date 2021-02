Karim Benessaieh

La Presse

Huawei FreeBuds Pro

Les nouveaux écouteurs proposés par Huawei, les FreeBuds Pro, sont d’abord magnifiques avec leur revêtement métallique. À la première écoute, les basses se révèlent être parmi les plus enveloppantes qu’on ait testées pour des écouteurs Bluetooth sans fil. Leur capacité à annuler activement le bruit ambiant est également remarquable, tout comme la clarté des appels téléphoniques. Ils sont par contre très difficiles à sortir de leur étui. Pas moyen de les contrôler avec une appli iOS, inexistante, et l’appli Android est bien minimale. Le verdict : un son qui en fait un champion dans cette catégorie, mais quelques irritants et un prix élevé de 268,99 $ qui leur font perdre des plumes. Notre note : 4 sur 5.

> Pour en savoir plus

Maison intelligente

PHOTO EXTRAITE DU SITE STORE.GOOGLE.COM Selon le rapport NetTendances 2020 de l’Académie de la transformation numérique, 37 % des Québécois ont un appareil intelligent comme ces produits de Google.

C’est maintenant plus d’un Québécois sur trois, 37 % plus précisément, qui dispose d’un appareil intelligent pour la maison. Selon le rapport NetTendances 2020 de l’Académie de la transformation numérique, un organisme créé conjointement par l’Université Laval et le gouvernement du Québec, les enceintes intelligentes sont la catégorie la plus en hausse. Les Nest Audio, Echo et autres HomePod sont maintenant présents dans 18 % des foyers. L’utilisation de ces appareils – caméras, thermostats, serrures connectées et capteurs en tous genres – a également connu une progression incomparable en ces temps de pandémie : 75 % affirment les utiliser tous les jours, comparativement à 60 % l’année précédente.

> Lisez la présentation et le rapport intégral

Pénurie de consoles

PHOTO FOURNIE PAR MICROSOFT La pénurie de consoles nouvelle génération, comme la Xbox Series X et Series S vendues par Microsoft, se poursuivra jusqu’en juillet prochain, a annoncé la PDG d’AMD, Lisa Su.

Derrière les profits record dévoilés par le fabricant AMD en milieu de semaine se cache une mauvaise nouvelle pour les mordus de jeu vidéo. La pénurie de consoles nouvelle génération, la Xbox Series X et S ainsi que la PS5, se poursuivra jusqu’en juillet prochain, a annoncé la PDG de l’entreprise, Lisa Su. C’est qu’AMD fait face à une demande en explosion pour l’équipement central de ces consoles, appelé APU (Accelerated Processing Unit), un microprocesseur qui regroupe la carte graphique et le processeur. Non seulement AMD doit répondre à la demande de Microsoft et de Sony, mais elle est également mise à contribution pour les toutes nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6000 et Ryzen 5000, pour PC.

> Lisez l’article de Frandroid