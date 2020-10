Réseaux sociaux : l’« approche australienne » contre Google et Facebook

Une approche qui n’entraîne aucune nouvelle taxe, aucun financement public et qui oblige Facebook et Google à verser des redevances aux médias pour l’utilisation de leurs contenus. Cette voie, c’est celle que l’Australie a adoptée et qu’un organisme représentant les principaux médias écrits, Médias d’info Canada, souhaite voir importer au pays. L’organisme a invité ce jeudi le gouvernement canadien et les partis politiques à s’engager en ce sens. La « solution australienne » pourrait rapporter jusqu’à 620 millions annuellement.