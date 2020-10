PHOTO MIKE BLAKE, ARCHIVES REUTERS

Sur un message diffusé par Twitter lundi, il est écrit : « Les spécialistes des élections confirment que le vote par correspondance est sûr et sécurisé, même s’il est de plus en plus utilisé. Vous pourrez tout de même voir des allégations non vérifiées indiquant que le vote par correspondance entraîne des fraudes à l’occasion des élections américaines de 2020 ».