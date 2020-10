Lutte contre la désinformation

Facebook et Twitter perdants-perdants

(New York) En limitant le partage d’un article controversé du journal New York Post sur Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Facebook et Twitter ont relancé cette semaine le débat sur leur neutralité, qu’ils tentent de défendre malgré leurs interventions de plus en plus fréquentes.