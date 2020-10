Testé

iPad 8e génération, simplement plus rapide

Prenez la reine des tablettes depuis 2010, et ajoutez-lui de la puissance et de la vitesse. C’est à peu près tout ce qu’Apple a changé pour l’iPad 8e génération annoncé à la mi-septembre. La couronne est conservée, même si on aurait aimé un peu plus d’audace pour ce dixième anniversaire.