Apple Watch Series 6

Couleurs, oxygène et bracelet sans attache

En cinq ans, Apple n’a jamais chamboulé la recette gagnante des Apple Watch, se contentant de petites améliorations chaque année. Et la plus récente Series 6 ne déroge pas à la règle. Au menu en 2020 : plus de couleurs, mesure de l’oxygénation du sang et un bracelet sans attache pour assumer ses ambitions de moniteur d’activité. Ce qui devrait satisfaire les inconditionnels, mais qui laissera probablement de marbre les 90 % de résistants.