Testé – TCL 10 Pro

Dure, la guerre du milieu

Malgré son prix très raisonnable de 700 $, le TCL 10 Pro a un look de vedette, avec un bel écran tout en courbes et la possibilité inédite de se connecter simultanément à quatre appareils Bluetooth. Mais la qualité de ses photos, l’absence de charge magnétique et de résistance à l’eau nous rappellent qu’il s’agit bien d’un téléphone de milieu de gamme, et pas le meilleur.