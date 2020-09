Un singe qui s'empare d'un appareil mobile et qui prend des photos, ainsi que des chansons qui nous transportent dix ans, voire 15 ans, en arrière. Profitons de ce moment car, dimanche, l'application TikTok ne pourra plus être téléchargée aux États-Unis, ce qui privera la plateforme de vidéos surprenantes.

Maryse Tessier

La Presse

Un singe et un téléphone cellulaire

La BBC rapportait cette semaine l'histoire d'un utilisateur dont le cellulaire avait été dérobé par un primate. Une fois le cellulaire retrouvé, le propriétaire a fait la découverte de photos captées par le singe. La vidéo, dont la trame sonore est assurée par le groupe Baltimora et la chanson Tarzan Boy, se termine par une demande à Apple, afin d'obtenir un nouvel appareil. L'histoire ne dit pas si le géant technologique a acquiescé à la demande.

#throwback et #throwbacksongs

Ce mot-clic est largement utilisé sur la plateforme TikTok. Au moment d'écrire ces lignes, #throwbacksongs enregistrait 1,3 milliard de vues à son compteur.

Plusieurs utilisateurs en ont profité pour diffuser quelques grands succès des années 2000. C'est le cas de @adh1llon, suivi par plus de 126 000 personnes. Une des vidéos #throwback d'@adh1llon a été vue plus de 815 000 fois.

Viennent ensuite les chanteurs, comme Jay Sean (@therealjaysean), dont la chanson Down a été populaire en 2009. Finalement, Jac Ross (@jacross), en noir et blanc, donne sa version de If I Ain't Got You d'Alicia Keys. Ainsi, ils redonnent une deuxième vie à des succès.