Testé : iMac 27 pouces, nouvel écran, nouvelle vitesse, même iMac

Pour sa nouvelle version 27 pouces de l’iMac, Apple a injecté plus de vitesse, un écran 5K qui réduit les reflets et une webcam d’une qualité impressionnante. Peu à reprocher à cette recette gagnante depuis huit ans, à part des bordures d’écran trop larges, un ensemble clavier-souris qui ne nous enthousiasme pas et un coût qui peut devenir astronomique.