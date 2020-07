Ghost of Tsushima : beau comme un film de Kurosawa ★★★★½

Ghost of Tsushima est le fantasme ultime de tout joueur fasciné par les samouraïs et le Japon féodal, une œuvre d’art déguisée en jeu de rôle comme vous n’en aurez jamais vu. Mais comme les amateurs de films de Kurosawa le savent, c’est un plaisir exigeant qui se déguste à petites doses, et dont les codes peuvent parfois rendre perplexes les non-Japonais.