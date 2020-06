Apple unit les iPhone et les Mac avec une nouvelle puce

(San Francisco) Vos applications sur votre Mac : d’ici la fin de l’année, il sera possible d’utiliser des applications de l’iPhone sur les nouveaux ordinateurs de la gamme, a annoncé Apple lundi, en plus d’une série d’améliorations visant toujours plus une symbiose entre ses clients et ses appareils.