The Last of US Part II : survivre à la vengeance ★★★★

The Last of Us Part II, pour reprendre l’explication de son directeur Anthony Newman lors de son entrevue accordée fin mai à La Presse, « c’est l’exploration des hauts et des bas de la vengeance ». À quel point la haine peut ronger, transformer celui qui s’en nourrit et donner lieu à des dilemmes monstrueux.