(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse mercredi, sur un marché bien disposé, qui est resté favorablement orienté et ne s’est pas ému outre mesure de la communication nuancée du géant des semi-conducteurs Nvidia.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,53 %, l’indice NASDAQ a pris 0,46 % et l’indice élargi S&P 500 a engrangé 0,41 %.

« Lorsqu’il n’y a pas beaucoup de volume et pas beaucoup d’infos non plus, le plus sûr est de s’attendre à ce que le marché monte. Et c’est ce qui s’est passé », a commenté Steve Sosnick, analyste d’Interactive Brokers.

Nombre d’opérateurs manquaient en effet à l’appel, à la veille du jour férié de Thanksgiving aux États-Unis, ce qui a limité les échanges.

« Le marché est orienté vers le haut en ce moment et il voulait monter, aujourd’hui », a jugé Steve Sosnick. « Et même si les nouvelles de Nvidia n’ont pas suffi à faire progresser le titre, elles ont été jugées suffisamment bonnes pour que la place avance, dans son ensemble. »

Le fabricant de cartes graphiques, indispensables à la création d’interfaces comme la plateforme d’intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, a encore largement surpassé les projections du marché lors de son troisième trimestre comptable et a publié des prévisions très supérieures à celles des analystes pour la période en cours.

Pour Derren Nathan, analyste d’Hargreaves Lansdown, les investisseurs « font une pause » sur Nvidia (-2,46 %), le temps d’appréhender les conséquences pour l’entreprise des nouvelles restrictions à l’exportation vers la Chine imposées par le gouvernement américain.

Mardi, lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a admis que ces restrictions auraient « un effet négatif » sur le chiffre d’affaires du groupe en Chine, tout en affirmant qu’il serait « plus que compensé par une forte croissance dans d’autres régions ».

« Si les résultats (de Nvidia) avaient été conformes aux attentes, l’action aurait vraiment eu une très mauvaise journée », a relativisé Steve Sosnick. Le titre Nvidia avait pris 25 % entre fin octobre et lundi.

Pour cet analyste, Wall Street a également été encouragée par une autre valeur phare de l’IA, Microsoft (+1,28 %), dans le vert après l’annonce, dans la nuit de mardi à mercredi, du retour de Sam Altman à la tête d’OpenAI.

La firme de Redmond (État du Washington) détient 49 % du créateur de l’interface d’intelligence artificielle générative ChatGPT.

D’autres titres dont l’activité est intimement liée à l’intelligence artificielle étaient recherchés, comme C3 AI (+1,02 %), éditeur de logiciels intégrant l’IA, ou Meta (+1,34 %), qui a développé son propre modèle d’IA générative.

Les autres grands noms des puces électroniques, que ce soit AMD (+2,82 %) ou Qualcomm (+0,38 %), ont profité du fléchissement de leur rival.

Wall Street a profité aussi d’une éclaircie sur plusieurs fronts, avec la stabilisation des taux obligataires et le repli des cours du pétrole.

Le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans est ressorti à 4,40 %, contre 4,39 % la veille en clôture.

À la cote, le constructeur de tracteurs et engins de chantier Deere a dérapé (-3,11 %), malgré des résultats trimestriels très au-dessus des attentes. Le groupe de Moline (Illinois) a été sanctionné pour ses prévisions de bénéfice sur son exercice comptable 2024, durant lequel il anticipe une normalisation des ventes.