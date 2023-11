(New York) La Bourse de New York a conclu en ordre dispersé lundi autour de l’équilibre, attentiste avant la publication de l’indice des prix à la consommation aux États-Unis.

L’indice Dow Jones a gagné 0,16 % à 34 337,87 points, le NASDAQ, à forte coloration technologique, a cédé 0,22 % à 13 767,74 points et le S&P 500 a lâché 0,08 % à 4411,55 points.

« Toute l’attention est concentrée sur l’inflation » qui doit être publiée mardi (indice CPI) pour le mois d’octobre, a rappelé Jack Ablin de Cresset.

L’indice des prix est très attendu, car c’est un des éléments qui influencera l’attitude de la banque centrale américaine (Fed) envers les taux.

L’évolution des prix espérée s’inscrirait à seulement +0,1 % pour le mois, grâce à la baisse des coûts énergétiques notamment. Sur un an, elle devrait tomber à 3,3 % contre 3,4 % le mois d’avant.

La semaine sera suivie de la publication d’une avalanche d’indicateurs comme les prix à la production et surtout les ventes au détail mercredi pour le mois d’octobre. Le chiffre de septembre avait surpris par sa vigueur (+0,7 %), provoquant même une tension sur les taux obligataires. Mais cette fois-ci, les analystes s’attendent à un recul de ces dépenses des consommateurs (-0,3 %).

Dans le même temps, vont paraître les résultats trimestriels des grands groupes de la distribution, comme Walmart (+0,90 %), la chaîne de grands magasins Target (-0,95 %) et le spécialiste du bricolage Home Depot (-1,31 %).

Le consommateur étant sous la loupe des investisseurs, plusieurs chaînes de magasins ont souffert comme les vêtements Burlington (-3,96 %) ou Urban Outfitters (-3,25 %), Boot Barn (-4,84 %) ainsi que Macy’s (-2,10 %). eBay a chuté de 2,81 % à 38,73 dollars.

Les investisseurs n’ont pas semblé avoir trop de mal à digérer l’abaissement de la perspective de la note de la dette des États-Unis par l’agence de notation, Moody’s, tombée vendredi après la clôture du marché pour le week-end.

Moody’s, la dernière des trois grandes agences de notation à maintenir un « triple A » sur le crédit des États-Unis, a prévenu que, compte tenu de son déficit budgétaire grandissant, le pays aurait des difficultés « d’accessibilité à l’emprunt », s’il n’y a pas de « réduction de dépenses du gouvernement ou d’augmentation des revenus ».

Pour Jack Ablin de Cresset, « le marché a à peine cillé à la nouvelle ». « C’est la troisième agence de notation à aller dans cette direction. Que la note soit sur la liste pour être abaissée, ça n’est pas une surprise », a affirmé l’analyste.

À la cote, Boeing s’est envolé de 4,01 % à 204,54 dollars après une série d’annonces au salon de l’aéronautique de Dubaï.

Le constructeur aéronautique américain a reçu une commande de la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates, pour 95 avions et un montant de 52 milliards de dollars.

Autre titre du secteur aéronautique, Spirit AeroSystems, fournisseur de Boeing qui a été récemment secoué en Bourse, a gagné 1,94 %.

Le géant pétrolier ExxonMobil a pris 1,05 % après avoir annoncé son projet de devenir dès 2027 un leader de la production de lithium, utilisé pour les batteries des véhicules électriques. Le groupe possède un site riche en lithium dans le sud de l’Arkansas.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s’établissaient à 4,63 % contre 4,65 % vendredi.

Bourse de Toronto

La Bourse de Toronto a clôturé en hausse, lundi, grâce à la vigueur des secteurs de l’énergie et des technologies de l’information, pendant que les grands indices boursiers américains ont terminé en ordre dispersé.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a gagné 54,68 points, soit 0,28 %, pour terminer la séance avec 19 709,15 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien a terminé la journée à 72,43 cents US, selon le site spécialisé XE.com, en hausse par rapport à son cours moyen de 72,36 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a avancé de 1,09 $ US à 78,26 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a gagné 16 cents US à 3,20 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a grimpé de 12,50 $ US à 1950,20 $ US l’once et celui du cuivre s’est apprécié de 8 cents US à 3,67 $ US la livre.

La Presse Canadienne