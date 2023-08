IMAGE ROBERT NEUBECKER, THE NEW YORK TIMES

Vous aviez raison. Il ne s’agit pas d’une mode passagère.

Ron Lieber The New York Times

Malgré tous les ennuis juridiques que connaissent des entrepreneurs comme Sam Bankman-Fried et le désordre réglementaire dans lequel se trouvent des entreprises comme Binance, les gens continuent d’acheter des cryptomonnaies.

Même si le prix du bitcoin a chuté en 2022, le pourcentage de personnes possédant des cryptomonnaies aux États-Unis est passé de 3 % à 11 % en l’espace d’un an. Il est de 12 % cette année, selon un document de travail du National Bureau of Economic Research (NBER), et le prix du bitcoin a augmenté de plus de 75 % par rapport à son niveau le plus bas en 2022.

La conviction – ou simplement la curiosité – à l’égard de la cryptomonnaie ne mérite pas la condescendance des vieux de la vieille et des grincheux de la finance personnelle. Il suffit de se poser quelques questions sur sa personnalité et sur les raisons pour lesquelles on est attiré par les cryptomonnaies.

Il est vrai que les jeunes adultes sont plus ouverts à cette façon de faire travailler l’argent. Si vous avez moins de 40 ans, vous êtes plus susceptible de posséder des cryptomonnaies que les personnes âgées de plus de 60 ans, selon l’étude du NBER. Vous avez également plus de chances d’être un homme.

L’écart entre les hommes et les femmes est remarquable. Cette année, le Pew Research Center a publié une analyse montrant que si 41 % des hommes âgés de 18 à 29 ans ont déclaré avoir possédé ou utilisé des cryptomonnaies, seulement 16 % des femmes de la même tranche d’âge ont fait de même.

Rattraper le temps perdu

L’une des explications possibles de ce déséquilibre entre les sexes est d’ordre chimique. « C’est un empoisonnement à la testostérone », a déclaré William Bernstein, 75 ans, neurologue à la retraite et auteur de The Four Pillars of Investing (Les quatre piliers de l’investissement). « La testostérone fait des merveilles pour la masse musculaire et la vitesse des réflexes, mais elle ne fait rien du tout pour le jugement. »

Êtes-vous ce type de courtier à l’esprit vif ? Ce n’est pas une question rhétorique. Posez-la à une femme ou à quelqu’un d’autre qui pourrait avoir un meilleur jugement – ou simplement un jugement différent – que vous.

Pew a également indiqué que si 14 % des adultes blancs ont possédé des cryptomonnaies, c’était le cas de 21 % des adultes noirs ou hispaniques et de 24 % des adultes américains d’origine asiatique.

L’écart de richesse entre les groupes raciaux reste important, et les jeunes adultes qui découvrent cette réalité pour la première fois font souvent le vœu de rompre le cercle. Mais toute précipitation peut faire de vous une cible plus facile pour les influenceurs et les célébrités qui vendent des cryptomonnaies d’une valeur douteuse.

« Il y a un réel désir de rattraper le temps perdu en matière d’accumulation de richesses aux États-Unis », explique Yanely Espinal, 33 ans, directrice de l’action éducative à Next Gen Personal Finance, une organisation à but non lucratif à vocation éducative. « Les cryptomonnaies sont donc vendues comme un moyen de rattraper le retard si l’on est prêt à prendre des risques. »

Un rendement volatil

Le plus grand attrait des cryptomonnaies est souvent la possibilité de rendements élevés – le genre de retour sur investissement décuplé que les propriétaires de bitcoins ont connu s’ils ont acheté au début de 2019 et vendu au début de 2021.

Mais une telle chose ne se reproduira peut-être jamais, et le petit nombre de personnes qui ont réalisé ces gains ont sans doute eu de la chance. Répéter un tel exploit – acheter et vendre précisément au bon moment – exige des compétences extraordinaires (ou, plus probablement, quelque chose qui ressemble à la foudre qui frappe deux fois).

Mais je ne suis pas là pour vous dire de ne pas essayer, quelles que soient les circonstances. Bien au contraire.

Prenons l’exemple du parcours d’Aadi Gujral. M. Gujral, fondateur de la Foundation for Financial Literacy, âgé de 17 ans, a découvert les cryptomonnaies dès les premiers jours de la pandémie. Il a acheté des bitcoins, puis a sauté dans le train, s’essayant à d’autres monnaies et au minage de pièces de monnaie.

« Il y a eu des moments où c’était incroyablement rentable et d’autres où je regrettais chaque choix, a déclaré M. Gujral. Compte tenu de la volatilité, mon argent aurait probablement été plus sûr et mieux investi dans un fonds indiciel d’actions. »

Mais aurait-il appris davantage dans un panier ennuyeux des 500 plus grandes actions américaines ? Aurait-il eu une meilleure idée de sa propre tolérance au risque ? Serait-il devenu un meilleur professeur pour les jeunes de son âge ? Non, non et non.

Pour Bernstein, dont l’aîné des petits-enfants a 10 ans et sera bientôt prêt à absorber sa sagesse, la plus grande erreur d’un amateur de cryptomonnaies serait de considérer la possession de cryptomonnaies comme un véritable investissement. Les investissements, a-t-il dit, ont des bénéfices (comme une entreprise dont vous possédez des actions) ou créent des revenus (lorsque l’entreprise verse un dividende sur ses actions). Les cryptomonnaies ne font ni l’un ni l’autre, à moins que vous ne les vendiez pour réaliser un gain.

Vous pouvez considérer vos mois ou années de possession de cryptoactifs comme des heures passées au théâtre ou à un concert, et ne dépenser que ce que vous pensez valoir pour l’illumination ou le plaisir que vous en retirerez.

Mais ne rejetez pas d’emblée des personnes comme Bernstein. « C’est l’avantage d’être un vieux schnock, dit-il. Les personnes âgées ne mettent pas autant d’argent dans les cryptomonnaies que les jeunes, non pas parce qu’elles ne sont pas d’accord, mais parce qu’elles ont déjà vu ce film et qu’elles savent comment il se termine généralement. »

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.