Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar

Si on écarte les entreprises ayant reçu des offres d’achat, le titre québécois qui s’est le plus démarqué à la Bourse de Toronto durant la première moitié de l’année est celui du Groupe ADF.

L’action de l’entreprise de Terrebonne spécialisée dans les superstructures en acier est en hausse de 83 % depuis le 1er janvier, alors que le titre s’était déjà apprécié de 30 % en 2022. Au Dragon Forgé demeure sous le radar. Aucun analyste n’assure encore un suivi officiel.

Transat (+ 68 %), Logistec (+ 54 %), SNC-Lavalin (+ 46 %), Reitmans (+ 42 %), Stella-Jones (+ 41 %), Dialogue (+ 34 %), Air Canada (+ 29 %) et Bombardier (+ 25 %) sont d’autres titres québécois ayant connu un très bon premier semestre.

Chez les perdants depuis le début de l’année, soulignons Taiga (- 28 %), Fiera (- 26 %), Innergex (- 24 %), Nouveau Monde (- 20 %) et Lion (- 17 %).

Un premier analyste s’est réchauffé cette semaine aux perspectives de mdf commerce. Nick Corcoran, de la firme Acumen, propose depuis jeudi l’achat de l’action de l’exploitant de plateformes de commerce électronique de Longueuil. Sa décision est venue après qu’il a pris connaissance de la performance financière de fin d’exercice. « La direction a réalisé des progrès en améliorant les marges. » Compte tenu de l’embellissement des perspectives, il suggère maintenant l’achat en attachant toutefois l’étiquette « spéculatif » à sa recommandation. Il est le seul, sur trois analystes, à proposer l’achat.

Ils sont dorénavant quatre analystes à suivre officiellement Supremex et ils recommandent tous le titre du fabricant montréalais d’enveloppes et de produits d’emballage. Matthew Lee, de la firme Canaccord, a lancé sa couverture en début de semaine en proposant l’achat. L’évaluation actuelle néglige l’opportunité liée aux activités d’emballage, selon lui. L’action se négocie à un niveau raisonnable qui pourrait être justifié pour les activités en déclin liées aux enveloppes, mais sous-estime probablement la valeur de celles liées à l’emballage. « Alors que Supremex poursuit sa transition vers l’emballage, une réévaluation significative pourrait se produire », croit-il.

L’entrepreneur scientifique Francesco Bellini et son fils Roberto viennent de vendre des actions de Bellus Santé d’une valeur dépassant 16 millions de dollars pour faire un don. Cette transaction a été réalisée le 21 juin. Roberto Bellini explique à La Presse que les organismes qui bénéficieront du don de la famille Bellini n’ont pas encore été choisis. En attendant, l’argent a été mis dans des fondations familiales, précise-t-il. La vente de la société pharmaceutique de Laval Bellus Santé au géant britannique GSK a été annoncée en avril, une opération évaluée à 2 milliards de dollars dont la clôture a été bouclée cette semaine.

Après avoir appris en milieu de semaine que Yamaha prévoit de se retirer du segment de la motoneige d’ici 2025, l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins, s’attend à ce que BRP soit en mesure d’accroître sa part du marché mondial de la motoneige. Il est clair, selon lui, que les petits acteurs comme Yamaha et Arctic Cat ne peuvent pas suivre le rythme d’investissement et d’innovation de BRP dans ce domaine. L’autre acteur important dans ce marché est évidemment Polaris. Benoit Poirier souligne qu’il faut maintenant voir si Yamaha se retirera plus tard d’autres segments comme les véhicules côte à côte et les VTT.

Ayant presque doublé de valeur depuis un an, l’action de H 2 O Innovation bénéficie d’un multiple d’évaluation plus généreux. Dans une note publiée jeudi, l’analyste Naji Baydoun, de la firme iA Marchés des capitaux, dit s’attendre à ce que la progression se poursuive. Cet expert estime que le titre de l’entreprise québécoise spécialisée dans le traitement de l’eau continue de s’échanger avec un escompte par rapport à ses comparables. « La combinaison d’une forte croissance, d’une amélioration de la rentabilité et d’un multiple d’évaluation relatif plus élevé pourrait potentiellement soutenir un rendement total annualisé d’environ 20 % à l’avenir. » Les sept analystes qui suivent le titre recommandent tous l’achat.

Les célébrations liées à deux fêtes nationales écourteront la semaine des investisseurs. La Bourse de Toronto sera fermée lundi à l’occasion du long week-end marqué par la fête du Canada. La Bourse de New York et le NASDAQ seront de leur côté fermés mardi à l’occasion du Jour de l’Indépendance aux États-Unis.

Les titres québécois de Transat, Air Canada, Couche-Tard, Dollarama, Stella-Jones, ADF et BMTC ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. À l’opposé, Innergex et GDI ont touché un plancher des 52 dernières semaines.