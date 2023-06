Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Letko Brosseau vient à nouveau de bonifier significativement sa participation dans Dorel.

L’achat de près de 1,2 million d’actions du fabricant montréalais de meubles et de produits pour enfants, le 10 mai, a forcé la déclaration. La participation de Letko Brosseau dans Dorel s’élevait à 19,5 % pour commencer le mois de juin.

Letko Brosseau est le plus important actionnaire institutionnel de Dorel. Après des achats effectués en avril, les achats d’actions en mai ont ainsi fait passer la participation d’approximativement 13 % à près de 20 % en deux mois.

Le site Sportico a révélé il y a quelques jours que l’homme d’affaires Larry Tanenbaum envisageait de vendre une portion de ses actions dans Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) à une caisse de retraite ontarienne. L’opération donnerait une valeur d’entreprise supérieure à 8 milliards à MLSE. La transaction laisse aussi entendre que Bell et Rogers ont ainsi triplé la valeur de leur investissement initial réalisé il y a une dizaine d’années dans l’entreprise qui possède notamment les Maple Leafs, les Raptors et les Argos de Toronto. Rogers et la montréalaise Bell détiennent chacune 37,5 % de MLSE. Dans une note publiée mercredi, l’analyste Tim Casey, de la BMO, calcule que BCE et Rogers détiennent maintenant chacune une participation évaluée à 1,5 milliard de dollars dans MLSE.

Le fondateur et grand patron de Haivision vient d’acheter pour plus de 300 000 $ d’actions du fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion vidéo en continu. Mirko Wicha a acheté un total de 77 000 actions au cours des séances du 16 et du 20 juin.

Le gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital a abaissé son investissement dans Tecsys le printemps dernier. Fiera vient d’indiquer aux autorités avoir commencé juin avec une participation équivalant à 11,9 % dans le fournisseur montréalais de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Fiera précise avoir entrepris le mois avec 108 512 actions de Tecsys en moins qu’au début de février l’an passé.

Un membre de l’équipe de direction de Saputo vient d’acheter pour un peu plus de 230 000 $ d’actions du transformateur laitier montréalais. Le responsable des acquisitions et du développement stratégique, Martin Gagnon, a acheté le 13 juin un bloc de 7500 actions.

Un administrateur d’Air Canada vient d’acheter pour un peu plus de 140 000 $ d’actions du transporteur aérien montréalais. Christie Clark a acheté le 15 juin un bloc de 6000 actions au prix unitaire de 23,47 $. Il est membre du conseil d’administration depuis 10 ans, et le nombre d’actions qu’il détenait répondait déjà aux lignes directrices d’Air Canada en matière d’actionnariat.

Le responsable des finances chez Reitmans a vendu la semaine dernière des actions du détaillant montréalais. Richard Wait a vendu mardi un bloc de 12 000 actions sans droit de vote au prix unitaire de 3,09 $.

Un important actionnaire de SupremeX continue de bonifier sa participation dans le fabricant montréalais d’enveloppes et de produits d’emballage. George Christopoulos a acheté mardi 2000 actions au prix unitaire de 5,33 $. Avec une participation supérieure à 10 %, il est le deuxième actionnaire en importance de l’entreprise.

Un haut dirigeant chez Héroux-Devtek vient de vendre des actions du constructeur de trains d’atterrissage de Longueuil. Alexandre Verdon, vice-président en charge du développement des affaires et des fusions et acquisitions, a vendu 4000 actions le 16 juin.

Les titres québécois de iA Groupe financier, Molson Coors, BMTC et Groupe ADF ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. À l’opposé, GDI, Innergex, Tecsys et Hexo ont touché un plancher des 52 dernières semaines.