Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Jugeant inacceptable la proposition d’achat présentée au début de mars par l’entreprise ontarienne Evertz, le fournisseur montréalais de solutions pour la diffusion en continu Haivision se dote d’une dragée toxique.

Aussi appelée pilule empoisonnée, une dragée toxique est en fait un régime de droit des actionnaires qui se décline sous la forme d’une stratégie défensive visant à décourager une tentative de prise de contrôle non souhaitée en créant un risque de dilution important.

Annoncée en fin de journée vendredi, la dragée toxique entrerait en vigueur aussitôt qu’un actionnaire obtiendrait une participation de 20 % ou plus dans Haivision et donnerait à tous les actionnaires, hormis l’auteur de l’offre hostile et ses coacteurs, le droit d’acheter de nouvelles actions à la moitié de leur prix sur le marché.

Evertz a proposé au début du mois d’acquérir Haivision au prix de 4,50 $ par action, un montant valorisant l’entreprise montréalaise à 130 millions.

Plusieurs observateurs s’attendent à ce que Bombardier relève ses cibles financières jeudi à l’occasion de la journée organisée pour les investisseurs. Kevin Chiang, de la CIBC, prédit un changement de ton de la part de la direction du constructeur montréalais de jets d’affaires. « Depuis deux ans, les présentations des dirigeants se concentraient sur la restructuration et la création d’une fondation plus stable pour les affaires en améliorant les marges, la génération de flux de trésorerie et en réduisant l’endettement. Je m’attends à ce que les dirigeants s’attardent cette semaine aux opportunités de croissance et aux mesures prises pour faire en sorte que les activités deviennent plus prévisibles. »

CIBC recommande dorénavant l’achat de l’action de Transcontinental. La récente chute du titre rend l’action attrayante aux yeux de l’analyste Hamir Patel. Dans une note publiée mercredi, il dit s’attendre à une amélioration du sentiment à l’égard du titre d’ici le mois de juillet au fur et à mesure que les initiatives de réduction des coûts porteront leurs fruits et que les coûts des matières premières pour les circulaires et le papier journal se stabiliseront.

Le conglomérat financier montréalais Power Corporation a révélé jeudi dans ses résultats l’inscription d’une charge pour perte de valeur de 109 millions liée à sa participation dans le fabricant d’autobus électriques Lion. Power est toujours le plus gros actionnaire de Lion avec une participation de 35 %.

Le cofondateur et président exécutif du conseil d’administration de Tecsys vient de vendre pour plus de 2 millions de dollars d’actions du fournisseur montréalais de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Dave Brereton a vendu des blocs d’actions durant les séances de mercredi et jeudi à des prix oscillant entre 27 $ et 28 $.

Le producteur montréalais de boissons biologiques énergisantes Guru lancera un nouveau produit à la fin du mois : la Théanine Punch aux fruits. La direction a présenté ce parfum jeudi en dévoilant ses résultats de début d’exercice. Guru soutient que le nouvel ingrédient qui sera utilisé (la théanine) est reconnu pour améliorer la concentration et la performance mentale. Si l’effet nouveauté risque de piquer la curiosité, c’est en gains de parts de marché que le succès du produit se mesurera.

Un membre du conseil d’administration de SNC-Lavalin vient d’acheter pour plus de 180 000 $ d’actions du cabinet montréalais de services d’ingénierie. Christie Clark a acheté le 8 mars un bloc de 6000 actions. Il en détient maintenant 13 100. Il est administrateur chez SNC-Lavalin depuis trois ans.

Le repli de l’action de Fiera Capital pousse à 11 % le rendement du dividende sur le titre du gestionnaire d’actifs montréalais.

Un administrateur de Boralex vient d’acheter pour environ 75 000 $ d’actions du producteur québécois d’énergie renouvelable. André Courville a acheté le 6 mars un total de 2000 actions. Il est membre du conseil d’administration de Boralex depuis quatre ans.

Les titres québécois de SNC-Lavalin, 5N Plus, CGI et Logistec ont tous atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, les titres de Cogeco Communications, Fiera Capital, Taiga, Transcontinental et LXRandCo ont touché un plancher des 52 dernières semaines.