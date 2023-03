PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé près de l’équilibre lundi, à l’issue d’une séance majoritairement dans le vert, les investisseurs se plaçant en retrait avant des auditions au Congrès du président de la banque centrale américaine (Fed) mardi et mercredi.

Agence France-Presse

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a grappillé 0,12 % et l’indice élargi S&P 500 s’est apprécié de 0,07 %, tandis que le NASDAQ a cédé 0,11 %.

Plus de détails suivront.