Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Des membres de la famille Saputo viennent de vendre pour 7 millions de dollars d’actions de l’entreprise montréalaise de camionnage TFI International.

Un total de 40 000 actions de l’ancienne TransForce ont été vendues le 16 février par des sociétés à numéro contrôlées par la famille Saputo. Ces transactions devaient obligatoirement être déclarées aux autorités puisque Joey Saputo est membre du conseil d’administration de TFI.

Un porte-parole de la famille Saputo indique à La Presse que ces transactions de vente découlent d’une décision d’investissement et ne sont pas liées à un projet spécifique pour une équipe sportive. Ce porte-parole ajoute par ailleurs que Joey Saputo n’a pas d’intérêt pour les Alouettes de Montréal.

Québecor a perdu le soutien de Canaccord après la publication, jeudi, de sa performance de fin d’exercice. L’analyste Aravinda Galappatthige retire sa recommandation d’achat en soulignant la pression sur les marges dans le secteur média, la concurrence féroce avec Bell pour gagner des abonnés au service internet, et l’appréciation du titre depuis l’automne. Ils sont désormais 8 analystes sur 12 à suggérer l’achat du titre de l’exploitant de Vidéotron. Canaccord est la deuxième firme en deux mois à retirer sa proposition d’achat. RBC l’avait fait au début janvier.

Le plus gros actionnaire de Metro a vendu des millions de dollars d’actions de l’épicier montréalais le mois dernier. Un document déposé ce mois-ci auprès des autorités boursières indique que la participation du gestionnaire de fonds communs de placement Fidelity dans Metro a maintenant reculé à 13,7 % en date du début de février. Cette participation s’élevait à 17,7 % au début de décembre.

L’économiste en chef de la Banque Nationale, Stéfane Marion, estime que le marché a déjà escompté beaucoup de bonnes nouvelles depuis le début de l’année. « Même si les banques centrales continuent de dire qu’il y aura peut-être d’autres hausses de taux, le marché obligataire ne les croit plus », dit-il dans une capsule vidéo publiée il y a quelques jours. « Le marché dit qu’il y aura un pivot des banques centrales. Ces anticipations de pivot laissent entrevoir une période faste pour les marchés. Ce n’est donc pas anormal pour la Bourse de bien faire. On prévoit un atterrissage en douceur, mais encore faut-il qu’il soit confirmé. »

L’acquisition du fournisseur internet montréalais Oxio par Cogeco annoncée en début de semaine témoigne notamment du défi de générer de la croissance pour les câblodistributeurs. « La plupart des ménages ont amélioré leur connexion pendant la pandémie et maintenant il est plus difficile d’obtenir de la croissance », commente le gestionnaire de portefeuille Philippe Hynes, chez Tonus Capital. « Il n’y a pas beaucoup de cibles au Canada. La beauté pour Cogeco est qu’ils sont plus petits, donc des cibles plus petites peuvent quand même être intéressantes pour Cogeco. Je préfère aussi les voir déployer du capital au pays puisque leur positionnement concurrentiel est meilleur et parce que le taux de change est moins favorable que dans les années passées. Ultimement, Oxio sera une bonne acquisition si le prix payé est raisonnable. »

Avec seulement deux séances boursières à faire en février, les titres de Velan (l’entreprise fait l’objet d’une offre d’achat), Guru et Bausch Health se présentent comme les grands gagnants québécois du mois à la Bourse de Toronto avec des hausses respectives de 110 %, 33 % et 28 % depuis le 1er février. À l’inverse, PyroGenèse (- 29 %), 5N Plus (- 17 %) et mdf commerce (- 16 %) affichent les plus importants replis dans le Québec Inc. jusqu’ici en février au TSX.

La date limite pour contribuer à son REER est ce mercredi. Pour ceux qui peuvent se le permettre, la contribution maximale pour 2022 est de 29 210 $.

Le titre québécois de WSP a atteint cette semaine un nouveau sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto, alors que celui d’Innergex vient de toucher un nouveau plancher.

