(New York) La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, après avoir digéré une série d’indicateurs mitigés, sans conviction néanmoins pour alimenter un dernier rebond avant la fin de l’année.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,53 %, l’indice NASDAQ a pris 0,21 % et l’indice élargi S&P 500 a engrangé 0,59 %.

Les investisseurs ont fraîchement accueilli la publication de l’indice des prix PCE, le plus suivi par la banque centrale américaine (Fed), qui a montré une hausse de 5,5 % sur un an en novembre, contre 6,1 % le mois précédent.

Mais « le marché espérait un chiffre un peu plus bas » pour l’inflation de base (hors alimentation et énergie), qui s’affiche à 4,7 %, contre 4,6 % espéré, a expliqué Quincy Krosby, de LPL Financial.

« L’inflation reste très élevée, bien au-delà du niveau que pourrait accepter la Fed », a réagi Oxford Economics, dans une note.

De fait, l’hypothèse d’un taux d’intérêt directeur passant au-dessus de 5 % l’an prochain, largement écartée il y a une semaine, gagne de nouveau du terrain, ce qui est défavorable aux marchés actions.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État américains à 10 ans se tendait, à 3,73 % contre 3,67 % la veille.

L’enquête PCE a également montré que la consommation avait augmenté de 0,1 % sur un mois en novembre, moins que prévu par les économistes (+0,2 %). Une pause, selon Oxford Economics, explicable par la remontée brutale des taux d’intérêt et le rythme toujours élevé de l’inflation.

« Une consommation qui ralentit est mauvaise pour les marchés actions, parce qu’elle implique une dégradation des résultats de sociétés », a fait valoir Chris Zaccarelli, d’Independent Advisor Alliance.

Néanmoins, les indices ont repris de la hauteur à l’arrivée d’un autre indicateur, l’indice de confiance des consommateurs, publié par l’Université du Michigan, qui a atteint 59,7 points en décembre, soit mieux qu’attendu par les économistes (59,1).

Certains, à Wall Street, croient encore à la possibilité d’un dernier rebond de fin d’année, malgré la morosité ambiante.

« Plus le marché s’étend à la baisse, plus la probabilité d’un rebond devient forte », rappelle Quincy Krosby. Lundi étant férié aux États-Unis, il ne restera que quatre jours de Bourse pour redonner un peu d’allure aux indices.

À la cote, Tesla ne parvenait pas à arrêter sa chute (-0,37 % à 124,88 dollars), entamée depuis plusieurs semaines, malgré des déclarations d’Elon Musk, le patron et actionnaire de référence du constructeur de véhicules électriques, qui s’est engagé, jeudi lors d’un forum organisé sur Twitter, à ne vendre aucun titre Tesla en 2023 « et probablement pas non plus l’année d’après ».

Un nombre croissant d’analystes préviennent que les difficultés ne font que commencer pour Tesla, qui fait face à un ralentissement de la demande, tandis qu’Elon Musk « s’est endormi au volant », très pris par le dossier Twitter, « alors que les investisseurs ont besoin d’un dirigeant capable de manœuvrer dans la tempête », a averti Dan Ives, de Wedbush Securities.

Pris pour cible dans un environnement sombre, qui fait craindre pour la croissance, les titres technologiques continuaient à souffrir, que ce soit Apple (-0,64 %) ou Microsoft (-0,36 %).

À l’inverse, le Dow Jones était soutenu par les valeurs dites défensives, c’est-à-dire considérées comme moins sensibles à la conjoncture, qui tiraient leur épingle du jeu, tels Coca-Cola (+0,43 %), le laboratoire Merck (+0,58 %) ou le conglomérat industriel Honeywell (+0,41 %).

Les compagnies aériennes continuaient à pâtir de la tempête qui a commencé à frapper les États-Unis et doit durer tout le week-end de Noël. Plusieurs centaines de vols ont encore été annulés vendredi du fait des conditions météorologiques.

Delta Air Lines (-0,71 %) ou American Airlines (-0,81 %) étaient ainsi sanctionnées.