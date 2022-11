(New York et Toronto) La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, marquant le pas après deux journées flamboyantes jeudi et vendredi, faute de conviction sur un marché incapable de trouver un élan durable.

Agence France-Presse et La Presse Canadienne

Le Dow Jones a cédé 0,62 %, l’indice NASDAQ a perdu 1,12 % et l’indice élargi S&P 500 a lâché 0,89 %.

Le principal indice boursier canadien a perdu près de 190 points, alourdi par des pertes dans les technologies de l’information, les services publics et l’énergie.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a perdu 189,70 points à 19 921,81 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 75,26 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 74,75 cents américains jeudi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a diminué de 3,09 $ US à 85,87 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a augmenté de 5,4 cents US à 5,93 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a augmenté de 7,50 $ US à 1776,90 $ US l’once et celui du cuivre a baissé de 8 cents US à 3,83 $ US la livre.