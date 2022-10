Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour La Presse

L’unanimité règne désormais sur Bay Street à propos de l’entreprise montréalaise 5N Plus : il faut acheter.

L’analyste Frédéric Tremblay, de Valeurs mobilières Desjardins, était le seul à ne pas recommander l’action du producteur de matériaux technologiques. Il a changé d’avis vendredi et suggère maintenant d’accumuler.

« Je suis impressionné par les récents contrats annoncés qui alimentent la croissance et les marges en plus de signaler que l’entreprise devrait jouer un rôle de plus en plus important dans la tendance favorisant le commerce entre pays partageant des valeurs communes (friend-shoring) », souligne-t-il pour expliquer sa décision.

Frédéric Tremblay imite ainsi son collègue de la Financière Banque Nationale, qui avait décidé de proposer lui aussi l’achat du titre une semaine plus tôt. Les cinq analystes qui suivent officiellement le titre de 5N Plus disent maintenant tous d’acheter.

Avec une seule séance boursière encore à écouler en octobre, le titre de Bombardier se présente comme le grand gagnant du mois de Québec inc., avec une hausse de 58 % jusqu’ici. Le grand perdant boursier du mois au Québec est Marché Goodfood dont l’action est en recul de 65 % ce mois-ci. Haivision (- 33 %), PyroGenèse (- 26 %), Theratechnologies (- 20 %) et Velan (- 16 %) sont d’autres titres québécois connaissant un mois d’octobre difficile à la Bourse de Toronto.

« Étant donné l’année difficile que nous vivons jusqu’à maintenant et les énormes sommes d’argent qui attendent sur les lignes de touche, ce marché est comme un ressort compressé. Je ne serais donc pas étonné de voir un rebond significatif en fin d’année. Peut-être pas un nouveau marché haussier, mais peut-être davantage un bear market rally », soutient le gestionnaire montréalais Paul Beattie, de la firme BT Global, dans sa lettre mensuelle publiée cette semaine.

La CIBC a retiré mardi sa recommandation d’achat sur le titre de Cogeco. La décision de l’analyste Stéphanie Price s’explique par une révision de son cours cible pour l’action de Cogeco Communications et l’évaluation relative du titre de Cogeco par rapport à Cogeco Communications. Elle aimerait voir un contexte concurrentiel plus stable en câblodistribution aux États-Unis et des ajouts nets de clients dans ce marché avant d’afficher plus d’optimisme envers Cogeco.

Les gestionnaires d’actifs chez Mackenzie ont ramené leur participation dans BRP sous la barre des 15 % pour amorcer l’automne. La vente d’actions du constructeur de véhicules récréatifs de Valcourt durant le mois de septembre a fait glisser cette participation à 14,9 % début octobre, selon ce qu’indique un document déposé auprès des autorités boursières. Mackenzie est un des plus gros actionnaires institutionnels de BRP.

Durant les mois de juillet, août et septembre, le Fonds Optimum Actions Canadiennes a ajouté en portefeuille des entreprises comme le cabinet de génie montréalais WSP, l’épicier Loblaw et le détaillant Aritzia.

Les marchés anticipent déjà une récession et le moral des investisseurs est au plus bas, ce qui a toujours été un moment idéal pour investir dans des actions, souligne le gestionnaire d’actifs montréalais Lester dans sa lettre trimestrielle publiée la semaine dernière.

« Il est important de rester investi, car les marchés peuvent se retourner en un clin d’œil, et la moindre preuve que l’inflation est en train d’être maîtrisée — ce qui signalerait la fin des hausses de taux — entraînerait une forte reprise des actions et des obligations. »

Le plus important actionnaire de Guru a de nouveau acheté des actions de l’entreprise montréalaise de boissons énergisantes bios cette semaine. Éric Graveline a acheté un bloc de 6000 actions mercredi et un bloc de 5000 actions jeudi. Il est membre du conseil d’administration.

Un administrateur de Colabor vient d’acheter un bloc d’actions du distributeur alimentaire de Boucherville. Jean Gattuso a acheté 6000 actions le 26 octobre. Il est membre du conseil d’administration depuis un an. C’est la première fois qu’il achète des actions de Colabor.

Les titres québécois de Transat, Stingray, BMTC, Marché Goodfood, Haivision et Hexo ont tous atteint cette semaine un nouveau plancher des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto. En revanche, Alimentation Couche-Tard a touché cette semaine un nouveau sommet.