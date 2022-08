Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Richard Dufour La Presse

Le gestionnaire d’actifs montréalais Fiera Capital a perdu cette semaine la dernière recommandation d’achat pour son action.

Graham Ryding, de la TD, était le seul à encore proposer l’achat parmi les sept analystes ayant Fiera à l’œil sur Bay Street. Il a retiré sa suggestion d’achat en début de semaine en citant un « manque d’éléments catalyseurs » à l’horizon pour le titre.

Il souligne au passage la pression sur les entrées d’actifs sous gestion et que cette pression risque de continuer à se faire sentir à court terme, en raison de la volatilité des marchés. Il note aussi que la dette recommence à augmenter, mais estime que le dividende est en sécurité.

Au cours boursier actuel, le rendement du dividende frôle 8,5 %.

Le mois dernier, Valeurs mobilières Desjardins avait retiré sa recommandation d’achat sur Fiera, une décision justifiée pour l’essentiel par une question d’évaluation.

Un dirigeant d’entreprise peut envoyer un signal fort en achetant des actions. C’est pourquoi suivre les transactions d’initiés est un des éléments pouvant aider un investisseur dans sa prise de décision ou l’aider à confirmer sa décision.

Un initié est mieux placé que le commun des mortels pour savoir quand le titre de l’entreprise qu’il dirige est une occasion d’achat, souligne ce mois-ci le gestionnaire de portefeuille Philippe Le Blanc, de Cote 100, dans sa lettre financière.

« Il n’y a qu’une bonne raison d’acheter des actions : l’espoir de réaliser un bon profit ! Et plus les sommes investies par les initiés dans les achats sont élevées, plus le message est pertinent », poursuit-il.

Le président du conseil d’administration de SNC-Lavalin a acheté en début de semaine pour plus de 600 000 $ d’actions du cabinet d’ingénierie montréalais. Bill Young a acheté lundi un bloc de 22 800 actions. Il avait aussi acheté un bloc de 700 actions une semaine plus tôt. Bill Young s’est joint au conseil il y a deux ans et détient dorénavant 35 800 actions de SNC.

Une administratrice de CAE vient d’acheter pour 400 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dams les simulateurs de vol. Elise Eberwein a acheté le 12 août un bloc de 14 500 actions. Elle a payé un prix unitaire de 27,37 $. Il s’agit de ses premières actions de CAE. Elise Eberwein a été élue ce mois-ci au conseil d’administration de CAE.

Un dirigeant de Saputo vient d’acheter pour 67 000 $ d’actions du transformateur laitier montréalais. Frank Guido a acheté le 12 août un bloc de 2000 actions au prix unitaire de 33,50 $. Chez Saputo, il est président et chef de l’exploitation de la division canadienne des produits laitiers.

Un membre de la direction du CN vient de vendre pour plus de 200 000 $ d’actions du transporteur ferroviaire montréalais. Sean Finn, vice-président exécutif des services corporatifs et chef de la direction des affaires juridiques, a vendu le 4 août un bloc de 1255 actions. Il a obtenu un prix unitaire de 162,35 $.

Un administrateur de Savaria vient de vendre pour un peu plus de 150 000 $ d’actions de l’entreprise de Laval spécialisée dans l’accessibilité pour personnes à mobilité réduite. Jean-Louis Chapdelaine a vendu le 12 août un bloc de 10 000 actions au prix unitaire de 15,04 $.

Les titres québécois de Supremex, Dollarama, Alimentation Couche-Tard, Thérapeutique Knight, Uni-Sélect et Boralex ont tous touché cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

À l’opposé, ceux de Guru, Groupe TVA et Senvest Capital ont atteint cette semaine un plancher des 52 dernières semaines.