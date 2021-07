Le prix de l’or a pris 2 $ US à 1805,40 $ US l’once et l’indice S&P/TSX a reculé de 12,53 points à 20 097,52 points.

(Toronto) L’indice phare de la Bourse de Toronto a clôturé en baisse jeudi, tiré vers le bas par les pertes des secteurs des matériaux et de la santé, pendant que les grands indices américains ont terminé en légère hausse.

La Presse Canadienne

Allan Small, conseiller principal en investissement chez IA Gestion privée de patrimoine, a noté que les marchés boursiers étaient largement alimentés par un nouveau lot de résultats trimestriels d’entreprises cette semaine.

« Nous avons eu une multitude de bénéfices qui ont dépassé les attentes », a expliqué M. Small, ajoutant que les banques et les compagnies aériennes américaines avaient dévoilé des résultats prometteurs et que d’autres données sur des groupes technologiques comme Twitter étaient attendues après la fermeture des marchés.

« Nous voyons le marché vraiment rebondir depuis la liquidation de lundi, pour un troisième jour de gains. Il y avait beaucoup de craintes autour de la résurgence de la COVID, et pour une raison quelconque, il semble que le marché a mis cela de côté et a décidé de profiter des creux pour acheter. »

Les gains sur Wall Street ont malgré tout été moins prononcés que ceux des deux derniers jours. La moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a avancé de 25,08 points à 34 823,08 points, tandis que l’indice élargi S&P 500 s’est emparé de 8,85 points à 4367,54 points. L’indice composé du NASDAQ a grimpé pour sa part de 52,65 points à 14 684,60 points.

Le secteur des matériaux a cédé 0,52 %, même si le cours de l’or a pris 2 $ US à 1805,40 $ US l’once à la Bourse des matières premières de New York, et celui du cuivre a grimpé de 6,6 cents US à 4,34 $ US la livre.

Le secteur de la santé a glissé de 2,61 %, les titres de certains producteurs de cannabis, comme Aurora Cannabis et Tilray, ayant perdu plus de 4 %.

« Il n’y avait rien de bien excitant aujourd’hui », a observé M. Small.

« Dans l’ensemble, je crois que les marchés sont assez stables, en quelque sorte, parce qu’il y a eu quelques reculs pour les banques, quelques gains pour le pétrole, et de la stabilité pour les matériaux. »

Le cours du pétrole brut a grimpé de 1,61 $ US à 71,91 $ US le baril à New York, mais cela n’a pas eu grand impact sur le secteur torontois de l’énergie, qui n’a reculé que de 0,14 %. Le prix du gaz naturel a grimpé de 4,4 cents US à 4,00 $ US le million de BTU.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 79,57 cents US, en hausse par rapport à celui de 79,43 cents US de la veille.