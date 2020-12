Baisse des stocks de brut

Le pétrole au plus haut depuis mars

(New York) Les cours du pétrole ont fini au plus haut en huit mois mercredi, portés par une baisse inattendue des stocks commerciaux de brut aux États-Unis, l’espoir de vaccins contre le coronavirus et un enthousiasme certain avant le prochain sommet de l’OPEP+.