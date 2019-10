(New York) La Bourse new-yorkaise a fini nettement dans le rouge mardi, plombée par la forte contraction de l’activité manufacturière aux États-Unis en septembre, ravivant les craintes d’une récession.

Agence France-Presse et La Presse canadienne

Son indice vedette, le Dow Jones, a perdu 1,28 % à 26 573,04 points.

Le NASDAQ, à forte coloration technologique, a lâché 1,13 % à 7908,68 points et l’indice élargi S&P 500 a cédé 1,23 % à 2940,25 points.

Alors qu’ils avaient démarré la séance en hausse, les principaux indices de la place new-yorkaise ont brusquement chuté peu après la publication de l’indice de l’association professionnelle ISM montrant que l’activité du secteur manufacturier américain avait encore reculé en septembre pour tomber à son plus bas niveau depuis 10 ans.

« Ca a changé la donne et ça montre clairement que les marchés craignent une récession », observe Karl Haeling de LBBW.

Pour l’expert, la hausse des paris misant sur un nouvel abaissement des taux directeurs de la Banque centrale américaine est un des indicateurs d’une possible récession.

Selon un outil de la plateforme boursière CME, près de deux tiers des courtiers misent en effet sur une baisse des taux au jour le jour à la fin du mois. Ils étaient moins de 40 % à faire cette prédiction la veille.

La Fed et son président Jerome Powell ont d’ailleurs une nouvelle fois été l’objet du courroux du président américain Donald Trump.

« Comme je l’avais prédit, Jay Powell et la Réserve fédérale ont permis au dollar de devenir tellement fort, particulièrement face à TOUTES les autres devises, que nos industriels en sont affectés », a-t-il écrit.

« Tous les yeux sont désormais tournés vers le commerce. L’impact de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, qui affecte l’économie mondiale, commence à se faire sentir aux États-Unis », indique M. Haeling.

Des négociations commerciales au plus haut niveau sont censées se tenir la semaine prochaine à Washington entre les deux premières économies mondiales.

« Il semble que les Chinois ne vont pas faire les concessions majeures que les États-Unis attendent. Il est probable qu’ils attendent jusqu’à l’élection présidentielle américaine de 2020 », prévient toutefois M. Haeling.

Toronto amorce le trimestre en baisse

Toronto, à l'instar des marchés new-yorkais, a commencé le mois d’octobre en baisse plombés par la publication de données qui suggèrent que la guerre commerciale avec la Chine a ralenti la croissance des fabricants américains.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a rendu 210,97 points, soit 1,27 %, pour terminer la journée avec 16 447,66 points. Il s’agit de son plus faible cours de clôture depuis environ un mois.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 75,51 cents US, inchangé par rapport à son cours moyen de la veille.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a retraité de 45 cents US à 53,62 $ US le baril, tandis que celui de l’or a avancé de 16,10 $ US à 1489,00 $ US l’once. Le prix du cuivre s’est pour sa part déprécié de 1,8 cent US à 2,56 $ US la livre.