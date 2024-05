Immobilier Les taux d’intérêt élevés continuent de faire mal

Les taux d’intérêt élevés continuent d’affecter les acheteurs de maisons. Pas moins de 13 % des Canadiens ayant récemment acheté une maison ont réussi à le faire seulement après avoir été forcés de reporter un achat envisagé plus tôt. C’est trois fois plus que l’an dernier. Et encore cette année, près d’un tiers des acheteurs ont eu l’aide de leurs parents ou d’un autre proche généreux.