Les ventes de maisons connaissent la plus forte hausse annuelle en deux ans

Les ventes de maisons en juillet ont connu la plus forte augmentation d’une année à l’autre en plus de deux ans, mais ont peu changé par rapport à juin, a annoncé mardi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Les ventes réelles ont augmenté de 8,7 % par rapport au mois de juillet précédent pour atteindre 41 186.

Les ventes désaisonnalisées se sont quant à elles élevées à 40 028, une baisse de 0,7 % par rapport à juin. Les ventes ont augmenté en juillet dans plus de la moitié de tous les marchés locaux, mais une baisse dans la région du Grand Toronto, un marché du logement généralement effervescent, a fait pencher le chiffre national vers du « légèrement négatif », a indiqué l’ACI.

L’association a vu des signes de stabilisation sur le marché national du logement depuis mai, alors que les acheteurs potentiels s’acclimatent à un environnement de taux d’intérêt plus élevés que beaucoup ne l’avaient prévu.

« Le mois de juillet s’est inscrit dans la même tendance que celle observée ces derniers mois, avec une stabilisation des ventes et un retour à un niveau plus normal du nombre de nouvelles inscriptions », a précisé Larry Cerqua, président de l’ACI, dans un communiqué de presse.

« Les acheteurs se retrouvent avec plus de choix, et le marché devient plus équilibré, ce qui, en juillet, a également ralenti le taux de croissance des prix. »

Le prix moyen des maisons était de 668 754 $, en hausse de 6,3 % par rapport à l’année précédente.

Sur une base désaisonnalisée, la moyenne était de 690 867 $, une baisse de 2 % par rapport à juin.

Pendant ce temps, les nouvelles inscriptions ont diminué de 0,2 % par rapport à l’année dernière pour s’établir à 73 215 et ont augmenté de 5,6 % sur une base désaisonnalisée pour atteindre 67 636.

Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI, a expliqué que les chiffres indiquent que les marchés du logement se sont stabilisés ces derniers mois et que les prix se modèrent.

La croissance des ventes et des prix, a-t-il dit, continue de montrer des signes de ralentissement en août en raison de la hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada à la mi-juillet et d’une inflation bien supérieure à son objectif de 2 % pendant plus longtemps que prévu.

« Les acheteurs vont probablement se replier de nouveau jusqu’à ce qu’il y ait un niveau plus élevé de certitude concernant les taux d’intérêt », a déclaré M. Cathcart dans un communiqué de presse.

Mais avec une inflation supérieure à 3 % en juillet et la possibilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt, la courtière torontoise Cailey Heaps a déclaré que les acheteurs ayant déjà obtenu des approbations hypothécaires voudront en profiter avant que leurs taux augmentent à l’automne.

« Je m’attends à ce que septembre et octobre soient occupés en conséquence », a-t-elle écrit dans un courriel.

Mme Heaps trouve que les mois d’été ont tendance à être lents, mais juillet a été « étonnamment fort ».