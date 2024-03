Les stocks sont plus élevés chez les concessionnaires de BRP, ce qui incite le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am à lever le pied au chapitre de la production.

Les motoneiges, motomarines et autres produits récréatifs de BRP ne se vendent plus aussi rapidement que pendant la pandémie. En plus d’avoir vu sa rentabilité se détériorer au quatrième trimestre, le constructeur québécois ne s’attend pas à ce que la croissance soit au rendez-vous au cours de la prochaine année.

Parallèlement à des résultats trimestriels qui se sont avérés sous les attentes des analystes, la multinationale établie à Valcourt a également dévoilé, jeudi, des prévisions signalant que ses revenus et profits devraient se contracter comparativement à l’année financière ayant pris fin le 31 janvier dernier.

« BRP indique qu’elle réduira sa production de motoneiges de l’ordre de 30 % à la suite d’une saison ayant été affectée par de faibles chutes de neige », souligne l’analyste Cameron Doerksen, de la Financière Banque Nationale, dans une note envoyée à ses clients par courriel.

L’entreprise québécoise demeurera rentable, mais ses profits et revenus devraient se contracter au cours du prochain exercice. Les analystes ne s’attendaient cependant pas à des reculs aussi prononcés. BRP s’attend à ce que son chiffre d’affaires annuel oscille entre 9,1 et 9,5 milliards, tandis que les analystes tablent, en moyenne, sur environ 10 milliards.

« Le principal frein est la baisse des volumes de produits expédiés [chez les concessionnaires] », indique l’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins.

BRP a vu ses profits nets plonger d’environ 50 %, à 188 millions, ou 2,46 $ par action, au quatrième trimestre. Ses revenus se sont contractés de 12,5 %, à 2,7 milliards. Sans surprise, les ventes de motoneiges ont été décevantes dans le marché nord-américain alors que le tapis blanc s’est fait attendre à bien des endroits. Les analystes sondés par la firme Refinitiv tablaient sur un profit par action de 2,60 $ sur des recettes de 2,8 milliards.

Pour l’exercice, les profits du constructeur de véhicules récréatifs ont reculé de 14 %, à 744,5 millions, tandis que les revenus ont légèrement grimpé pour s’établir à 10,4 milliards.