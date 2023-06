Chef de la direction de LeddarTech depuis 10 ans, Charles Boulanger (photo) laissera son poste une fois le saut en Bourse officialisé. L’actuel président et chef de l’exploitation, Frantz Saintellemy, lui succédera.

Le fournisseur québécois de logiciels pour automobiles LeddarTech fera son entrée au NASDAQ plus tard cette année au moment où le grand patron, Charles Boulanger, quittera alors ses fonctions.

L’inscription en Bourse s’effectuera par l’entremise d’une fusion avec Prospector Capital, une société d’acquisition à vocation spécifique dont les actions sont déjà disponibles au NASDAQ.

Le titre de LeddarTech s’échangera sous le symbole LDTC. La clôture de l’opération est prévue au cours des trois derniers mois de l’année.

La transaction annoncée mardi donne une valeur approximative de 350 millions US à LeddarTech et doit rapporter jusqu’à 66 millions US en argent à l’entreprise dont le siège social est installé sur le boulevard Hamel à Québec.

L’argent récolté par LeddarTech doit notamment servir à financer la commercialisation des solutions logicielles et à élargir l’offre de produits.

Prospector avait été créée dans le but de réaliser une transaction avec une entreprise proposant des solutions avancées et hautement différenciées pour le secteur technologique.

Prospector est dirigée par l’ancien président de Qualcomm, Derek Aberle, et présidée par l’ancien vice-président du conseil d’administration de Qualcomm, Steve Altman.

« Au cours de mon mandat chez Qualcomm, j’ai pu constater la valeur considérable qui peut être créée lorsque des entreprises innovantes dotées de technologies fondamentales perturbent des secteurs d’activité. Nous pensons que LeddarTech a le potentiel pour y parvenir », commente Derek Aberle par communiqué.

Chef de la direction de LeddarTech depuis 10 ans, Charles Boulanger laissera son poste une fois le saut en Bourse officialisé. L’actuel président et chef de l’exploitation, Frantz Saintellemy, lui succédera.

Charles Boulanger prévoit cependant rester dans l’entreprise en tant que conseiller spécial et membre du conseil d’administration de LeddarTech.

LeddarTech songeait depuis un moment à se lancer en Bourse. En entrevue avec La Presse il y a deux ans, Charles Boulanger indiquait que l’entreprise se préparait en conséquence et que le projet se concrétiserait si les marchés tenaient le coup.

Il soulignait que le développement de la plateforme de LeddarTech était très coûteux et que l’entreprise avait besoin de financement pour réaliser ses ambitions.

Charles Boulanger prédisait qu’éventuellement les gens ne prendraient plus l’avion pour des liaisons comme Québec-Toronto ou Boston-Washington et qu’il y aura des autos adaptées pour dormir et pour travailler.

Il soutenait que LeddarTech avait un modèle d’affaires unique avec sa technologie permettant de fusionner les données récoltées par les différents capteurs d’un véhicule.

« Notre ambition est de devenir en quelque sorte l’Android de la perception auto », disait-il.

Fondée en 2007, LeddarTech développe des solutions de perception logicielles pour systèmes avancés d’aide à la conduite et de conduite autonome. Outre le siège social de Québec, LeddarTech aussi possède des installations à Montréal, à Toronto, en Allemagne, et en Israël.

LeddarTech a réalisé deux acquisitions depuis 2020.