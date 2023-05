La présidente et cheffe de la direction de Groupe BMTC, Marie-Berthe Des Groseillers, explique que la stratégie de croissance de la compagnie a identifié la division Tanguay comme celle ayant le plus grand potentiel d’expansion au Québec.

Brault & Martineau, EconoMax et Liquida Meubles deviennent des magasins Tanguay

(Montréal) Les magasins Brault & Martineau, EconoMax et Liquida Meubles ont désormais une nouvelle bannière : ils deviennent des magasins Tanguay et Tanguay L’Entrepôt.

La Presse Canadienne

Le Groupe BMTC déploie ainsi sa division Tanguay par l’inauguration de onze nouveaux magasins au Québec.

La présidente et cheffe de la direction de Groupe BMTC, Marie-Berthe Des Groseillers, explique que la stratégie de croissance de la compagnie a identifié la division Tanguay comme celle ayant le plus grand potentiel d’expansion au Québec. À son avis, l’entreprise se donne les outils pour améliorer sa rentabilité, sa structure financière et maintenir ses objectifs de croissance de ses parts de marché au Québec.

Tanguay ajoute donc 11 nouveaux magasins aux autres de l’est du Québec avec de nouvelles adresses à Brossard, Drummondville, Gatineau, Granby, Joliette, Kirkland, Laval, Sherbrooke, Saint-Hubert, Saint-Léonard et dans l’arrondissement de LaSalle, à Montréal.

De plus, cinq autres magasins de liquidation seront ouverts sous la bannière Tanguay L’Entrepôt à Laval, Québec et Trois-Rivières, de même que dans le quartier Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal, et l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil.

L’entreprise Tanguay, dont le siège social est situé à Montréal-Est, a été fondée en 1961. Elle est connue pour ses produits en ameublement et en électroménager. Elle possède un réseau de 25 magasins et compte quelque 1000 employés.

Entreprise citée dans cette dépêche : Groupe BMTC (TSX : GBT)