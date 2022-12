(Toronto) Roots a engrangé un bénéfice d’environ 2,2 millions au cours du troisième trimestre, alors que ses ventes ont diminué de 8,5 % par rapport à la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

Le profit net du détaillant torontois de vêtements était en baisse par rapport à celui de 10,8 millions du troisième trimestre de 2021.

Le bénéfice par action s’est établi à 5 cents pour le plus récent trimestre, comparativement à celui de 25 cents d’il y a un an.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit net de 8,1 millions et à un bénéfice par action de 19 cents, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Les ventes trimestrielles ont totalisé 69,8 millions, alors qu’elles avaient été de 76,3 millions l’an dernier.

La cheffe de la direction de Roots, Meghan Roach, a indiqué que le trimestre avait vu des remises « plus prononcées » et que l’entreprise s’était davantage concentrée sur les produits de mode, plutôt que sur les vêtements molletonnés, alors que les gens retournaient au bureau et participaient à des évènements.

« Nous continuons à gérer stratégiquement nos stocks de base pour maintenir notre discipline promotionnelle ; cependant, nous nous attendons à ce que ces facteurs continuent d’avoir un impact sur nos ventes et nos marges à court terme », a-t-elle écrit dans un communiqué.