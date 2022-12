Pendant des années, les clients de l’iPhone qui visitaient l’App Store trouvaient des applications vendues à 99 cents, 1,99 $ et 9,99 $. Cette tarification s’inscrivait dans le cadre de la politique d’Apple visant à limiter les prix pratiqués par les développeurs.

Tripp Mickle The New York Times

Aujourd’hui, 15 ans après la création de l’App Store, la société abandonne ces limitations et permet aux applications de choisir parmi près de 600 options de prix, y compris le simple prix d’un dollar, a déclaré Apple mardi.

L’inflation croissante dans le monde entier a mis la pression sur Apple et les développeurs pour qu’ils soient plus flexibles dans leurs tarifs. La société continue également à faire face à une réaction négative de la part des développeurs, des régulateurs et des législateurs du monde entier concernant les politiques de l’App Store. L’App Store est la seule passerelle permettant à des milliers d’applications d’atteindre les utilisateurs d’iPhone, faisant d’Apple l’arbitre de la distribution des logiciels.

L’année dernière, Apple a accepté d’assouplir la tarification de l’App Store dans le cadre du règlement d’une action collective intentée par des développeurs qui accusaient la société de détenir un monopole sur la distribution des applications iPhone.

Les nouveaux prix s’échelonneront de 29 cents à 10 000 $, ce qui représente une rupture par rapport à la fourchette précédente de 99 cents à 999,99 $, a déclaré Apple. Les prix seront appliqués aux applications par abonnement cette semaine et seront disponibles pour les autres applications l’année prochaine.

Le plafond de 10 000 $ pourrait être le signe qu’Apple prévoit des offres plus coûteuses, a déclaré Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies. Apple est en train de développer un casque de réalité virtuelle et augmentée qui mélange le monde numérique avec le monde réel, et Mme Milanesi a déclaré que les jeux vidéo et les options de divertissement sur ce nouvel appareil pourraient coûter plus cher.

« Je ne sais pas si les places au bord du terrain pour un match de basket sur un casque coûteront plus cher que celles pour un vrai match, mais c’est possible », a-t-elle déclaré.

Plus facile

L’ajustement des prix pays par pays et la gestion des taux de change seront facilités, selon Apple. Certains développeurs d’applications fixent un prix d’abonnement unique pour le monde entier et se concentrent sur les marchés développés tels que les États-Unis, l’Europe et le Japon. Mais Matt Ronge, fondateur d’Astropad, qui produit une application qui transforme l’iPad en tablette à dessin, a déclaré que la flexibilité accrue d’Apple pourrait lui permettre de se développer dans de nouveaux marchés.

« Si vous pouvez facturer un prix plus raisonnable en Inde, cela pourrait ouvrir certaines possibilités, a déclaré M. Ronge. Chaque fois qu’ils ouvrent [l’App Store] de quelque manière que ce soit, je suis un fan. »

Alors que le Congrès des États-Unis termine son année, parmi les projets de loi à l’étude figure l’Open Markets Act, qui vise à donner aux développeurs plus de contrôle sur leurs applications et à leur permettre de contourner les frais – jusqu’à 30 % – qu’Apple et Google leur font payer.

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.