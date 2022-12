Le renouvellement de l’équipe de direction se poursuit chez Lightspeed avec l’embauche d’une responsable du marketing.

Le fournisseur montréalais de solutions technologiques pour détaillants et restaurateurs doit annoncer mardi la nomination de Kady Srinivasan au poste de cheffe du marketing.

Dans son nouveau poste, elle sera responsable de diriger la stratégie de marketing globale de Lightspeed.

Cette ancienne cadre chez Klaviyo, un fournisseur de logiciel-service et de technologie d’automatisation du marketing, et chez Dropbox, une plateforme de stockage de données en ligne, se rapportera directement au chef de la direction, JP Chauvet.

Ce dernier a cédé cet automne la fonction de président à Jean-David Saint-Martin. JP Chauvet est chef de la direction depuis le départ du fondateur Dax Dasilva, en début d’année. Au début d’octobre, Lightspeed avait annoncé l’embauche de Ryan Tabone – un ancien cadre chez Google – au poste de chef du produit et de la technologie.

Si Ryan Tabone travaille principalement de New York, Kady Srinivasan travaillera essentiellement à partir de San Francisco. Ces deux hauts dirigeants devraient néanmoins être appelés à venir séjourner à Montréal de façon périodique.

Kady Srinivasan remplacera Lory Ajamian au marketing. Cette dernière a quitté Lightspeed au printemps.

Dans le passé, Kady Srinivasan a aussi notamment déjà travaillé dans le secteur du jeu vidéo chez Electronic Arts et Ubisoft. Elle est actuellement conseillère en capital-risque chez Relay Ventures.

Clients de plus grande taille

Kady Srinivasan arrive chez Lightspeed à un moment où la direction concentre ses efforts sur son marché cible des petites et moyennes entreprises « complexes », c’est-à-dire une clientèle de plus grande taille, jugée plus rentable en raison notamment du volume de transactions plus important généré par les activités de ces PME.

Lightspeed tente par ailleurs toujours de pourvoir plusieurs centaines de postes dans ses rangs.

Fondée il y a 17 ans, Lightspeed compte un effectif d’approximativement 3500 employés, dont environ 40 % sont à Montréal, où se trouve le siège social de l’entreprise.

En Bourse, le titre de Lightspeed continue d’être sous pression alors que l’ensemble des valeurs du secteur des technologies ont beaucoup reculé avec la montée des taux d’intérêt depuis un an. L’action de Lightspeed a cédé 6 % lundi pour clôturer à 21,81 $ à la Bourse de Toronto dans une autre séance difficile pour les titres du secteur des technologies. Le titre de Lightspeed avait touché un sommet de 160 $ en septembre l’an passé.