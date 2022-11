Avec cette acquisition, Desjardins améliore son positionnement en distribution indépendante avec plus de 2 milliards de dollars de primes d’assurance vie et 43 milliards en actif sous gestion, réparti dans des fonds communs, des fonds distincts et des valeurs mobilières.

Le Mouvement Desjardins grossit ses activités au pays avec l’acquisition des activités de distribution en assurance, en fonds communs et en valeurs mobilières de Guardian Capital Group, une transaction de 750 millions de dollars.

Guardian dessert plus de 5000 conseillères et conseillers au Canada en distribution indépendante en produits d’assurance et d’épargne individuelle.

La force de vente combinée des deux organisations dépassera 7000 conseillers indépendants à travers le Canada.

« Cette acquisition consolide la place qu’occupe Desjardins au pays en gestion de patrimoine et en assurance de personnes », commente Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Nous visons à desservir encore plus de Canadiens et de Canadiennes, et d’atteindre une taille qui nous donnera plus de moyens financiers pour innover et investir dans l’amélioration des produits et services que nous offrons. »

La clôture de la transaction devrait être officialisée au premier trimestre de 2023 sous réserve des conditions de clôture d’usage, dont les approbations réglementaires requises.

Desjardins prévoit opérer les sociétés acquises comme des entités autonomes.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance de la coopérative financière de Lévis. L’acquisition de State Farm, en 2015, a fait de Desjardins le deuxième assureur de dommages au pays.

En 2017, un partenariat avec les cinq centrales provinciales des coopératives d’épargne et de crédit du Canada et CUMIS a mené à la création de Patrimoine Aviso, qui administre et gère plus de 100 milliards d’actifs, ce qui en fait l’un des principaux gestionnaires de patrimoine indépendants au Canada.

Guardian Capital Group, dont les actions sont inscrites à la Bourse de Toronto, est un fournisseur de services financiers qui se spécialise dans la gestion d’actifs et la gestion de patrimoine.