(Lévis) Le Mouvement Desjardins a affiché jeudi un excédent avant ristournes de 478 millions pour son troisième trimestre, en baisse de 41,4 % par rapport à celui de 816 millions réalisé lors de la même période l’an dernier.

La Presse Canadienne

La coopérative a notamment attribué ce recul à une hausse de la charge de sinistres dans le secteur de l’assurance de dommages, ce qui témoignait entre autres de l’incidence de l’inflation et de l’augmentation de la fréquence des sinistres. À cet égard, le plus récent trimestre a été marqué par un épisode de fortes pluies au Québec et par le passage de l’ouragan Fiona dans les provinces de l’Atlantique et au Québec.

Mais la baisse des excédents s’expliquait aussi par l’augmentation des provisions pour pertes de crédit découlant essentiellement de la détérioration des perspectives macroéconomiques, de l’accélération des investissements destinés aux projets des orientations stratégiques et de l’augmentation des frais liés au personnel, a poursuivi Desjardins.

Le recul des excédents a cependant été atténué par une hausse du revenu net d’intérêts et des autres revenus d’exploitation.

Les revenus d’exploitation se sont établis à 5,295 milliards, ce qui représentait une hausse de 0,9 % par rapport à ceux de 5,250 milliards du même trimestre en 2021. Le revenu net d’intérêts a pour sa part progressé de 11,7 % à 1,649 milliard, et les autres revenus d’exploitation ont grimpé de 3,5 % à 899 millions.

La provision pour ristournes atteint 106 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 17,8 % par rapport au même trimestre un an plus tôt.

L’actif total du Mouvement Desjardins s’élevait à 408,1 milliards en date du 30 septembre, en hausse de 11,0 milliards, ou 2,8 %, par rapport au 31 décembre.