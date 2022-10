L’entreprise de location d’équipements de chantiers Lou-Tec poursuit son plan d’expansion avec l’acquisition de Yep Location, qui fait affaire dans les régions de l’Estrie et de la Montérégie.

Martin Vallières La Presse

Il s’agit d’une deuxième acquisition en six mois pour Lou-Tec. En juin dernier, elle avait acquis l’entreprise Accès Location Plus, spécialisée en location d’équipements de levage pour les chantiers de construction et les sites industriels.

Il s’agissait alors d’une importante acquisition pour Lou-Tec, dont l’activité prédominante est la location d’équipements et d’outils d’usages généraux en chantiers de construction ou par les particuliers.

Avec l’achat de Yep Location, qui fait affaire dans le même type d’équipements en location, Lou-Tec effectue plutôt une acquisition d’expansion territoriale dans deux marchés régionaux – l’Estrie et la Montérégie – où elle est largement absente.

« Nous connaissions déjà très bien Yep Location en tant que partenaire d’affaires fréquent dans des contrats et des projets d’importance dans ces deux régions. Aussi, l’Estrie et la Montérégie font partie des quelques régions du Québec où nous voulons développer les affaires de Lou-Tec avant de passer à l’expansion vers l’Ontario et l’ouest du Canada », a indiqué Jean-Marc Dallaire, président-actionnaire et chef de la direction de Lou-Tec, lors d’un entretien avec La Presse.

Conclue vendredi avec les dirigeants-actionnaires de Yep Location, dont son président Marco Fortin, l’acquisition de Yep par Lou-Tec a été annoncée aux employés des deux entreprises en cours de journée lundi.

Avec cette acquisition, Lou-Tec ajoute cinq établissements de location à son réseau panquébécois ainsi que 72 employés à ses effectifs totaux.

« Avec un peu plus de 500 employés en tout, répartis parmi nos 33 succursales au Québec et dans l’est de l’Ontario, Lou-Tec passe d’un statut d’entreprise de taille moyenne à celui de grande entreprise au Québec », a souligné Jean-Guy Dallaire.

Aussi, avec cette deuxième acquisition en moins de six mois, Lou-Tec aura accru son chiffre d’affaires « de l’ordre de 30 % » par rapport à son niveau antérieur.

« Nous sommes désormais la plus grosse entreprise au Québec pour les revenus de location d’équipements de chantiers et d’industries », selon M. Dallaire, tout en se gardant de révéler plus d’informations financières sur les activités de Lou-Tec et sa transaction d’acquisition de Yep Location.

« Ce que je peux vous dire, c’est que le quart (25 %) environ du montant de la transaction est réglé par un échange d’actions avec les six dirigeants-actionnaires de Yep Location. Aussi, quatre d’entre eux, dont le président Marco Fortin, joindront le groupe de dirigeants-actionnaires chez Lou-Tec », a répondu M. Dallaire aux questions de La Presse.

Quant à la suite des ambitions d’expansion de Lou-Tec, Jean-Marc Dallaire mentionne que les dirigeants de l’entreprise et les partenaires financiers d’envergure dans son actionnariat demeurent à l’affût d’occasions de croissance par acquisition dans les régions qui manquent encore à sa desserte de l’ensemble du marché québécois.

« Nous regardons surtout vers le Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’Abitibi et la Côte-Nord, ainsi que dans la région de Trois-Rivières en Mauricie », a indiqué le président de Lou-Tec.

« En parallèle, grâce aux antennes d’affaires de nos partenaires financiers à l’extérieur du Québec, nous gardons un œil vers des occasions d’expansion en Ontario, à partir de l’est proche du Québec pour aller ensuite vers le centre et l’ouest de la province. »

Rappelons qu’il y a un an, Lou-Tec a bénéficié d’un remaniement et d’un renforcement significatifs de son capital-actions et de ses moyens financiers d’investir dans des projets et des transactions de croissance.

Mené par le fonds Sagard Placements Privés Canada, affilié au conglomérat financier Power Corporation, ce groupe d’investisseurs chez Lou-Tec comprend Partenaires Walter Capital, la société d’État Investissement Québec, la filiale BDC Capital de la Banque de développement du Canada ainsi que le Fonds de solidarité FTQ.