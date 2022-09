Près de 15 % des vêtements des collections hiver 2022 et printemps 2023 signés Canada Goose sont produits au Québec. Alors que l’entreprise commencera d’ici deux jours la conception de sa nouvelle collection pour femmes dans ses usines de Montréal et de Boisbriand, près de 300 postes sont toujours vacants. Et pour attirer les employés, on mise sur un bel environnement et sur des primes à la productivité : plus ils sont rapides dans les étapes de fabrication de manteaux, plus généreuse est la paye.

Nathaëlle Morissette La Presse

« Le salaire, c’est vraiment illimité », lance un gestionnaire de production à l’usine de Montréal, au cours d’une visite des installations situées rue Chabanel, mardi. Ce dernier – que l’entreprise nous a demandé de ne pas nommer puisqu’il n’a pas le titre de porte-parole – affirme que certains employés gagnent 30 $ l’heure et même plus. Fait important, ils ont tous droit au même salaire de base. « Mais plus tu es rapide, plus tu as de l’argent », a-t-il ajouté. Quelques heures après la visite, Canada Goose a tenu une fois de plus à préciser que tous les employés recevaient un salaire de base et qu’on ne les incitait pas à devenir des « machines » au détriment de leur santé et de la qualité du produit.

Actuellement, l’usine de la métropole – en activité depuis 2019 – produit 450 manteaux par jour, mais elle pourrait doubler sa production… si elle avait plus de bras. Or, l’entreprise connue pour ses célèbres parkas en duvet dont certains modèles se vendent plus de 1000 $ ne fait pas bande à part lorsqu’il s’agit de pénurie de main-d’œuvre. Et elle en manque cruellement.

Lors de notre passage, sur la chaîne de production numéro 8, plusieurs dizaines de machines à coudre étaient recouvertes d’une housse bleue, attendant toujours qu’un employé s’y installe pour coudre des manches ou un capuchon. Est-ce difficile de recruter ? En guise de réponse, on nous désigne la chaîne de production complètement vide.

Normalement, chacune des chaînes de production peut accueillir de 45 à 50 opérateurs. Pour le moment, ils sont une trentaine en moyenne et, sur un total de 10 chaînes, sept sont en activité.

Pourtant, les vastes espaces, l’éclairage, les grandes fenêtres, les plafonds hauts, la cafétéria équipée de plus d’une vingtaine de fours à micro-ondes et d’autant de grille-pain semblaient offrir un environnement agréable aux employés présents lors de la visite. L’usine de Montréal a une superficie de 1500 pieds carrés.

Canada Goose compte 700 employés au Québec. Au cours des six derniers mois, une quinzaine de travailleurs venus d’Ukraine ont été embauchés par l’entreprise dans la province. Le fabricant de manteaux, dont le siège social est à Toronto, a aussi trois usines en Ontario et trois autres au Manitoba. Ses manteaux sont vendus dans près de 40 pays.