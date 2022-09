Starbucks veut moderniser ses magasins pour plus d’efficacité et alléger ses employés

(New York) Starbucks a récemment atteint un record de ventes hebdomadaires de boissons et de collations mais pour mieux répondre aux attentes des nouveaux consommateurs et d’employés parfois insatisfaits, a prévu d’investir 450 millions de dollars supplémentaires pour moderniser ses magasins en Amérique du Nord.