(Winnipeg) SkipTheDishes a indiqué lundi avoir mis à pied environ 350 travailleurs à Winnipeg.

La Presse Canadienne

Une porte-parole du service de livraison de nourriture en ligne, Hannah Korsunsky, a expliqué que les employés concernés étaient des travailleurs de centres de contact à distance qui prenaient en charge plusieurs marchés dans le monde.

Les employés touchés ont été avisés de la décision en fin de semaine dernière.

Mme Korsunsky a précisé que les coupes survenaient après que la société mère de SkipTheDishes, Just Eat Takeaway.com, a effectué un « examen complet de sa main-d’œuvre mondiale de logistique » et a décidé d’apporter des changements qui « préparent mieux l’entreprise et ses partenaires pour une croissance durable ».

Fondée en 2012, SkipTheDishes a été acquise en 2016 par la société de livraison de nourriture en ligne de Londres Just Eat, qui a fusionné en 2020 avec la néerlandaise Takeaway.com.

Le marché de la livraison de nourriture en ligne a pris de l’ampleur au début de la pandémie de COVID-19, alors que les personnes étaient confinées à la maison et que les restaurants étaient contraints de fermer leurs salles à manger.